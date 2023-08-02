В Нижнем Новгороде подростков избили из-за неправильного цвета волос

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В центре Нижнего Новгорода двух подростков избили из-за неправильного цвета волос. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что вечером 1 августа подростки шли по Большой Покровской улице, как вдруг их окликнула группа из 15 человек. Незнакомцам не понравился цвет волос одного из ребят, в результате чего подростков избили.
Одному из пострадавших разбили лицо. Другой молодой человек отделался ушибом ребер и сколотыми зубами.
По факту инцидента полиция проводит проверку.
Напомним, ранее туриста из Подмосковья избили стульями сотрудники пятизвёздочного отеля в Турции. В местной больнице ему скрепили скобами голову и сделали укол.
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Одному из пострадавших разбили лицо. Другой молодой человек отделался ушибом ребер и сколотыми зубами.
Напомним, ранее туриста из Подмосковья избили стульями сотрудники пятизвёздочного отеля в Турции. В местной больнице ему скрепили скобами голову и сделали укол.
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Екатерина Коршунова