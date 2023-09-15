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В Нижнем Новгороде полицейские на патрульной машине сбили подростка на переходе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По информации ведомства, авария случилась вечером 15 сентября на проспекте Гагарина.
Предположительно, полицейские на патрульной машине сбили 14-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Правоохранители сразу же вызвали на место происшествия скорую помощь.
Подростка доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.
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Предположительно, полицейские на патрульной машине сбили 14-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Правоохранители сразу же вызвали на место происшествия скорую помощь.
«Действиям полицейского будет дана принципиальная оценка со стороны руководства ГУ МВД России по Нижегородской области, и он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», - прокомментировали ситуацию представители МВД.Читайте также:
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Евгения Парфентьева