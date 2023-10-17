В Нижнем Новгороде снегопад привёл к коллапсу на дорогах, погиб человек

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В Нижнем Новгороде 17 октября начались сильная метель и снегопад, из-за которых на дорогах происходят аварии.
В аварии, которая произошла рядом с поворотом на село Чернуха в Арзамасском районе, погиб человек.
На трассе столкнулись сразу же несколько грузовиков. Одна из газелей от удара загорелась.
Из-за внезапной стихии возникли проблемы с движением поездов. Задержали составы. Также зафиксированы падения деревьев на контактные провода рядом с некоторыми станциями.
Ранее сообщалось, что в Москве на Соловьином проезде произошло серьезное ДТП, При столкновении автомобили загорелись, погибли два человека. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
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На трассе столкнулись сразу же несколько грузовиков. Одна из газелей от удара загорелась.
Ранее сообщалось, что в Москве на Соловьином проезде произошло серьезное ДТП, При столкновении автомобили загорелись, погибли два человека. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
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Мария Фирсова