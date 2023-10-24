В Нижнем Тагиле мать с младенцем застряла в лифте, повиснув вниз головой

Фото: iStock/olga_sweet
В городе Нижний Тагил Свердловской области в жилом многоэтажном доме по улице Удовенко женщина с ребёнком в коляске застряла в неисправном лифте, более получаса провисев вниз головой. При этом перевёрнутая коляска находилась внутри лифта, пишет URA.RU со ссылкой на городские соцсети.
«Девушка с грудничком возвращалась домой с прогулки. Коляску с переноской и ребеночком успела уже завезти в кабину лифта. Стала сама заходить и вот тут лифт прямо с открытыми дверями неожиданно поехал. Девушку зажевало, туловище болталось на первом этаже, а ноги были уже на втором. Ребенок вместе с коляской, в которой он лежал, перевернулись. Она провисела в таком положении она 35 минут», — пишет группа «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».
По словам очевидцев, девушка получила множество травм — вывихи, переломы и порванные связки. В настоящее время она госпитализирована в Демидовскую больницу.
«Ребенок, к счастью, физически не пострадал», — добавили подписчики паблика «ВКонтакте».
Читайте также:
Под Пермью четырехлетний ребенок погиб в ДТП с трактором
СК: Мигрант, напавший на девочку в столичном лифте, находился в РФ нелегально
Бывший полицейский из Чувашии получил пять лет за покровительство казино\
Диана Аванесян