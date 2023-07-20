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В Нижнем Тагиле при обрушении крыши колонии погиб человек

Один рабочий погиб, двое пострадали при обрушении крыши в исправительной колонии в Нижнем Тагиле — СУ СК РФ
20 июля 2023, 23:35

Фото: РИА Новости

В Нижнем Тагиле в ходе ремонтных работ в цехе сборки металлоконструкций на территории исправительной колонии №5 произошло обрушение кровли. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на СУ СК РФ по Свердловской области.
Инцидент случился в четверг, 20 июля. Ремонт кровли производили четверо рабочих, когда произошло обрушение конструкций. Один рабочий погиб, второй получил множественные переломы и находится в больнице. Третий мужчина не пострадал, четвертого до сих пор разыскивают под завалами.

Региональный СК по факту гибели человека возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время свидетели произошедшего допрашиваются.


«Среди сотрудников исправительного учреждения, а также среди осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии, пострадавших нет», — отметили в следственном комитете.

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#кровля
#колония
#Нижний Тагил
#СК РФ
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Движение по Крымскому мосту возобновлено
Оперштаб сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту
21 июля 2023, 00:04

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Телеграм-канале регионального оперштаба.
«Движение по Крымскому мосту возобновили», — говорится в публикации.

Оперштаб ранее сообщал, что из-за сигнала воздушной тревоги Крымский мост временно закрыт.

В понедельник, 17 июля, ночью Крымский мост атаковали два украинских надводных БПЛА. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Двое взрослых погибли и один ребенок пострадал в результате происшествия, также было повреждено автодорожное полотно. В настоящее время движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь в реверсивном режиме.

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#Крымский мост
#движение
#оперштаб
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В Польше в семи километрах от РФ задержали пьяного 72-летнего моряка
В Польше в семи километрах от границы с Россией задержали пьяного мужчину на парусной лодке
20 июля 2023, 23:52

Фото: iStock/3D_generator

В Польше правоохранители города Крыница-Морска в семи километрах от границы с РФ задержали парусную лодку, управляемую 72-летним мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Каролину Фигель.
«Пограничная стража обратилась с просьбой о вмешательстве в отношении парусной яхты, которая шла в сторону Российской Федерации и долгое время не отвечала на вызовы», — цитирует агентство слова пресс-секретаря.

Она добавила, что дежурный офицер полиции направил патруль на перехват яхты. Стражи порядка обнаружили на борту сильно пьяного пенсионера. Уточняется, что он не мог назвать своего имени и с трудом держался на ногах. При этом мужчина сообщил, что вышел из порта в Гдыни и планировал доплыть до Копенгагена.

В настоящее время незадачливый мореплаватель доставлен в полицейский участок, ему будет предъявлено обвинение. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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В Нижнем Тагиле при обрушении крыши колонии погиб человек

Суд отправил под арест жителя Читы, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина

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#Польша
#Россия
#полиция
#яхта
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В Москве завели уголовное дело по факту развратных действий над 13-летней девочкой
В Москве задержаны подозреваемые в совершении развратных действий над 13-летней девочкой в подвале
20 июля 2023, 22:37

Фото: iStock/simpson33

В Москве возбуждено уголовное дело по факту развратных действий в отношении тринадцатилетней девочки в подвале на севере города. Об этом сообщается в Телеграм-канале столичного СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 33, ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — говорится в публикации.

По версии следствия, в подвале жилого дома на улице Степана Супруна 37-летним мужчиной и 20-летней девушкой в среду, 19 июня, были совершены развратные действия в отношении девочки 2010 года рождения.

В настоящее время подозреваемые задержаны.

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#Москва
#подросток
#СК РФ
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БПЛА упал на крышу веранды детского сада в Новой Москве
SHOT: Беспилотник упал на веранду детсада в Новой Москве, эвакуированы 80 детей
20 июля 2023, 21:48

Фото: iStock/Олег Копьёв

Беспилотник упал на крышу детского лагеря «Солнечный городок» в Новой Москве, из здания эвакуировали более 80 детей, об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия направлены оперативные службы. 

По словам очевидцев, беспилотник квадрокоптерного типа рухнул на крышу детского учреждения. Инцидент произошел около 21:00. Охранник детского лагеря заметил, что к дрону было что-то привязано. Дети переведены в соседний корпус. Выясняются обстоятельства произошедшего. 

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#БПЛА
#Новая Москва
#лагерь
#дети
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Крыша многоэтажки загорелась в Петербурге
Крыша жилого дома загорелась в Приморском районе Санкт-Петербурга
20 июля 2023, 21:34

Фото: iStock/sarawutk

В Санкт-Петербурге пожар на крыше жилого дома, очевидцы сообщают, что едким дымом «накрывает» весь район, пишет телеграмм-канал Readovka.
Что стало причиной возгорания, в настоящее время не известно. По данным портала, крыша многоэтажного дома полыхает напротив метро «Пионерская».

На место инцидента выехали экстренные службы. Информации о пострадавших нет. ​По словам жильцов ближайших домов, дым заволок ​территорию, прилегающую к строению. 

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#Санкт-Петербург
#жилой дом
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Суд отправил под арест жителя Читы, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина
20 июля 2023, 21:21

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Таганский районный суд отправил под стражу 37-летнего жителя Читы Константина Старчукова, который вечером 17 июля пытался поджечь Мавзолей Ленина. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону усыпальницы, но она разбилась о брусчатку, а пламя быстро потушили.
Полицейские задержали мужчину на месте происшествия. Часть 2 статьи 213 УК РФ, «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», по которой он обвиняется, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, передает РИА Новости. Это уже вторая попытка читинца поджечь Мавзолей. Первую он предпринял еще в мае. Тогда его задержали на Красной площади с двумя бутылками бензина. Но поскольку Константин ничего совершить не успел, никаких мер в его отношении применено не было.

Сейчас по уголовному делу назначена экспертиза. Если она подтвердит у мужчины наличие психиатрического заболевания, то следствие будет ходатайствовать о его направлении на принудительное лечение. В этом случае он не будет отбывать тюремный срок, так как суд освободит его от уголовной ответственности.

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#дело
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В Рязанской области с помощью БПЛА атакован аэродром
Baza: Аэродром в Московском районе Рязани атаковал БПЛА
20 июля 2023, 19:01

Фото: iStock/NiseriN

По предварительным данным, аэродром в Рязанской области был атакован с помощью БПЛА, об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По словам очевидцев, после взрыва на земле образовалась воронка, которую обнаружили на стоянке самолетов.

По информации портала, диаметр воронки 10 см., ее глубина около 1,5 см. Пострадавших и повреждений в результате падения дрона нет. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента. 

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#БПЛА
#Рязанская область
#аэродром
#обстрелы
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На Крымском мосту объявили воздушную тревогу
На проезжей части Крымского моста ревет сирена воздушной тревоги
20 июля 2023, 18:47

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На Крымском мосту объявили воздушную тревогу, запись в видеорегистратора разместил у себя Telegram-канал Baza.
«Внимание, воздушная тревога, всем покинуть мост», - говорит голос на записи за кадром.  

Напомним, последний теракт на Крымском мосту произошел около 4 утра 17 июля. В результате двух атак беспилотников, обрушился один пролёт моста, ещё один сошёл с опоры. Супружеская пара из Белгородской области трагически погибла.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что совсем скоро российские силы полностью ликвидируют военные базы Вооруженных сил Украины в Одессе. По словам эксперта, полная ликвидация военного потенциала ВСУ в регионе защитит Россию от атак киевского режима в Черном море.

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#Крымский мост
#Воздушная тревога
#Видеорегистратор
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СК РФ возбудит уголовное дело после столкновения двух автобусов в Москве
20 июля 2023, 18:45

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту столкновения двух автобусов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Авария произошла во вторник, 18 июля. Водитель одного из автобусов перестроился на соседнюю полосу, не убедившись заранее в том, что она свободна. Так случилось столкновение с автобусом, следующим по прямой.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали 13 пассажиров, среди которых беременная женщина. Медицинская помощь понадобилась 10 пассажирам, уточняет Агентство городских новостей «Москва».

В связи с произошедшим будет возбуждено уголовное дело.

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#авария
#СК
#уголовноедело
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