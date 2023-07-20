В Нижнем Тагиле при обрушении крыши колонии погиб человек

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В Нижнем Тагиле в ходе ремонтных работ в цехе сборки металлоконструкций на территории исправительной колонии №5 произошло обрушение кровли. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на СУ СК РФ по Свердловской области.
Инцидент случился в четверг, 20 июля. Ремонт кровли производили четверо рабочих, когда произошло обрушение конструкций. Один рабочий погиб, второй получил множественные переломы и находится в больнице. Третий мужчина не пострадал, четвертого до сих пор разыскивают под завалами.
Региональный СК по факту гибели человека возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время свидетели произошедшего допрашиваются.
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Региональный СК по факту гибели человека возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время свидетели произошедшего допрашиваются.
«Среди сотрудников исправительного учреждения, а также среди осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии, пострадавших нет», — отметили в следственном комитете.
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Диана Аванесян