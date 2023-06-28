В Нижнем Тагиле воспитательницу обвиняют в избиении детей-инвалидов

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Одна из женщин, чей 7-летний сын не разговаривает из-за особенностей развития, обратилась в суд.
Но избиения повторились. По словам женщины, воспитательница стала бить и другого ребёнка. Мать одного из детей на условиях анонимности сообщила, что её ребенка та же воспитательница ударила плинтусом по спине.
Заведующая детским садом Елена Фефеолова не стала ни подтверждать, ни опровергать данную информацию. Она рассказала служебной проверке, которая прошла в марте, и увольнении воспитательницы.
«По обращению матери ребенка в отделе полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» проведена проверка, в ходе которой выявлены три факта противоправных деяний со стороны воспитателя. По результатам проверки в отношении уже бывшего работника дошкольного учреждения составлены административные протоколы по ст. 6.1.1 КоАП РФ», - сообщили «Радио 1» в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Ранее сообщалось, что в челябинском детском саду случилась вспышка сифилиса. Shot сообщает, что родителей неожиданно попросили подписать согласие на забор анализов у детей, не объяснив причину. После того, как выяснилось, что заболел один из детей, родителей пригласили на экстренное собрание и рекомендовали срочно пропить антибиотики.