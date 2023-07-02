В Нижневартовске мужчина умер, упав с электросамоката

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Мужчина перелетел через руль электросамоката и скончался, сломав шею
Житель Нижневартовска сломал шею, упав с электросамоката, и умер. ЧП случилось рано утром 1 июля на углу улиц Мира и Ханты-Мансийской, пишет «ЧП. Нижневартовск».
РЕН ТВ пишет, что электросамокат врезался в ограждение, отделявшее газон от тротуара. Водитель перелетел через руль.
Сообщается, что погибший был пьян.
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РЕН ТВ пишет, что электросамокат врезался в ограждение, отделявшее газон от тротуара. Водитель перелетел через руль.
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Мария Фирсова