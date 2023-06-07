Фото: Фотобанк Московской области / Константин Семенец
Бультерьер набросился на школьницу в лифте, когда она попыталась защитить свою собачу
В Нижневартовске собака искусала школьнице лицо в лифте, передаёт Telegram-канал Baza.
Уточняется, что происшествие произошло вечером в понедельник, 5 июня. В оном из многоэтажных домов Нижневартовска девушка спустилась на лифте на первый этаж вместе со своей собакой. В этот момент с прогулки возвращался и мальчик с бультерьером. Бойцовский пёс, увидев другого питомца, набросился на него. Девушка попыталась защитить свою собаку, и тогда бультерьер вцепился ей в лицо. Мальчику удалось оттащить своего питомца. Девушку госпитализировали с искусаем лицом.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что автомобиль марки Mitsubishi провалился под асфальт в Екатеринбурге из-за столба горячей воды, вырвавшегося из-под земли.
Уточняется, что происшествие произошло вечером в понедельник, 5 июня. В оном из многоэтажных домов Нижневартовска девушка спустилась на лифте на первый этаж вместе со своей собакой. В этот момент с прогулки возвращался и мальчик с бультерьером. Бойцовский пёс, увидев другого питомца, набросился на него. Девушка попыталась защитить свою собаку, и тогда бультерьер вцепился ей в лицо. Мальчику удалось оттащить своего питомца. Девушку госпитализировали с искусаем лицом.
Ранее «Радио 1» сообщало, что автомобиль марки Mitsubishi провалился под асфальт в Екатеринбурге из-за столба горячей воды, вырвавшегося из-под земли.
Яна Таёжная