В Нижневартовске студентка выжила после ранения в голову на вечеринке

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В Нижневартовске 18-летнюю студентку доставили в больницу после вечеринки со стрельбой.
Telegram-канал Ural Mash пишет, что студентка вместе с друзьями отправилась на родительскую дачу. Во время веселья девушка нашла пистолет отчима, который забыл его спрятать. Молодые люди решили потсрелять по мишеням в огороде.
Девушка хотела перезарядить пистолет, но случайно выстрелила в себя. Пуля прошла через всю голову, остановившись у виска. Медики диагностировали сотрясение мозга. Важные зоны пуля не задела. Хирурги прооперировали студентку.
Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.
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Девушка хотела перезарядить пистолет, но случайно выстрелила в себя. Пуля прошла через всю голову, остановившись у виска. Медики диагностировали сотрясение мозга. Важные зоны пуля не задела. Хирурги прооперировали студентку.
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Мария Фирсова