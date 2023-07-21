В Ногинске в аварии погибли 2 человека

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В Подмосковье два человека погибли в аварии.
Водитель не справился с управлением и вылетел на обочину. РЕН ТВ пишет, что машина перевернулась.
ДТП случилось около 5 часов утра 21 июля на Ямкинском шоссе. В аварии погибли женщина и 46-летний мужчина. Они скончались до приезда скорой.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 10 человек пострадали в результате ДТП в двумя автобусами на Осташковском шоссе в Мытищах.
По данным ГИБДД, на трассе под мостом МКАД столкнулись два автобуса с пассажирами. Рейсовый автобус, ехавший от метро «Медведково» в Мытищи, врезался в «Газель», курсирующую до супермаркета «Ашан».
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ДТП случилось около 5 часов утра 21 июля на Ямкинском шоссе. В аварии погибли женщина и 46-летний мужчина. Они скончались до приезда скорой.
По данным ГИБДД, на трассе под мостом МКАД столкнулись два автобуса с пассажирами. Рейсовый автобус, ехавший от метро «Медведково» в Мытищи, врезался в «Газель», курсирующую до супермаркета «Ашан».
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Мария Фирсова