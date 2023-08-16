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В Норильске полыхает склад пиломатериалов

В Норильске горит заброшенное здание и гараж на 1200 квадратных метрах
16 августа 2023, 08:45

Фото: iStock/DarthArt

Мощный пожар начался на складе пиломатериалов в Норильске. Огонь бушует на площади около тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в мэрии города.

По предварительной информации, в результате происшествия, пострадавших нет.

По словам градоначальника Дмитрия Карасева, огонь не распространился на важные объекты инфраструктуры. Экстренные службы контролируют ситуацию. Причины возгорания в настоящее время не названы. Известно, что горит нежилое помещение и гараж с пиломатериалами. Площадь возгорания составила 1200 кв. м. В ликвидации пожара задействованы 9 машин специальной техники.

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#гараж
#происшествия
#пожар
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В Москве подросток умер после того, как покурил электронку в горячей ванне
В Москве 16-летний подросток умер после того, как покурил электронку в горячей ванне
16 августа 2023, 07:56

Фото: iStock/tiero

Девятиклассник увлекался электронными сигаретами и состоял на учете в КДН за курение вейпа в общественных местах. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Накануне вечером, парень пришел домой и набрал горячую ванну. Во время купания он курил электронные сигареты, об этом рассказала тетя погибшего школьника, которая проживала с ним в квартире. 

Через некоторое время, подростку стало плохо. После того, как его несколько раз стошнило, он уснул. Утром тетя зашла в комнату парня, проверить его состояние, он спал. Около полудня, дочь женщины обнаружила, что подросток не дышит. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировал смерть девятиклассника.

Причины, по которым скончался парень, устанавливаются. 

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#происшествия
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Пилот самолета авиакомпании Latam умер во время рейса
Пилот Latam Airlines умер во время полета из США в Чили
16 августа 2023, 07:30

Фото: iStock/TISHA85

Пилот авиакомпании Latam неважно себя почувствовал во время полета из Майами в чилийский Сантьяго. Совершив экстренную посадку в Панаме, мужчина скончался. Об этом сообщает радиостанция Biobio.
В авиакомпании пояснили, что экстренную посадку самолет совершил из-за плохого самочувствия пилота. Все необходимые меры были экстренно предприняты, однако, жизнь мужчине сохранить не удалось.  

В результате грамотных действий экипажа, угрозы безопасности пассажиров не было. Отмечается, что пилот занимал свою должность около 25 лет и был профессионалом. В связи со смертью одного из руководящих членов экипажа, авиакомпания выразила соболезнования. 

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#мужчина
#соболезнования
#авиакомпания
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Жителя Иркутской области подозревают в работе на разведку Украины
ТАСС: Жителя Приангарья подозревают в работе на разведку Украины
16 августа 2023, 07:05

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

В Иркутской области правоохранители возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в сборе информации для украинской разведки, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции для дальнейшей передачи представителю ГУР МО Украины», — проинформировали в ФСБ.

В отношении 23-летнего жителя Ангарска возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Отмечается, что подозреваемый также распространял листовки, дискредитирующие ВС России.

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#уголовное фсб
#украина
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В Бурятии водитель умер от прикосновения к своему грузовику
«МК»: В Бурятии водитель умер от прикосновения к своему грузовику
16 августа 2023, 06:27

Фото: iStock/Apriori1

В Бурятии водитель грузовика погиб в результате удара током, когда его автомобиль задел провода ЛЭП. Об этом пишет «МК».
Сорокалетний житель Бурятии занимался доставкой грунта для дорожных работ. В ходе разгрузки грузовой автомобиль задел кузовом провода ЛЭП, из-за чего две шины разорвались. Мужчина хотел выйти и осмотреть повреждения, однако получил удар электричеством от прикосновения к двери грузовика.

Бульдозерист, оказавшийся очевидцем произошедшего, вызвал скорую помощь, но приехавшие медики оказались бессильны. Отмечается, что случившееся признали несчастным случаем.

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#лэп
#автомобиль
#мужчина
#грузовик
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В Японии более тысячи человек оказались заблокированы из-за схода оползня
NHK: более тысячи человек в Японии оказались заблокированы из-за схода оползня
16 августа 2023, 06:23

Фото:istockphoto/Adrian Wojcik

В японской префектуре Тоттори около 1,8 тысячи жителей поселка Садзи оказались изолированы из-за схода оползня, вызванного прохождением тайфуна «Лан», сообщает телеканал NHK.
Оползневые массы заблокировали дороги, прервав связь с внешним миром.

Повышенная опасность оползней обусловлена проливными дождями в районах, над которыми прошел тайфун «Лан». Тайфун в настоящее время находится в Японском море, оставив после себя сильные ветры и ливни. Центральное давление в тайфуне составляет 990 гектопаскалей, а скорость ветра в его центре достигает 23 метров в секунду, с порывами до 35 метров в секунду.

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#предупреждение
#скорость
#дороги
#море
#опасность
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Над Калужской областью силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА
Минобороны: Над Калужской областью силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА
16 августа 2023, 06:14

Фото: сайт Минобороны РФ

В среду, 16 августа, комплексы ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Калужской областью. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Сегодня около 05:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», — цитирует агентство сообщение оборонного ведомства.

Уточняется, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

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В Ленобласти вспыхнул крупный пожар

#бпла
#пво
#всу
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Число жертв природных пожаров на Гавайях превысило сотню
CNN: число жертв природных пожаров на Гавайях возросло до 101
16 августа 2023, 06:10

Фото: iStock/Kara Capaldo

Количество жертв лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 101 человека, сообщил губернатор штата Джош Грин, согласно информации телеканала CNN.
Ранее власти округа Мауи заявляли о 99 погибших из-за природных пожаров.

Пожары в лесах на островах Мауи и Большом возникли из-за сухости и высоких температур и усиливаются вследствие сильных порывов ветра, вызванных ураганом «Дора». Некоторые очаги пожара распространились на территории размером до 400 гектаров.

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#байден
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В Ленобласти на улице нашли младенца в пакете
В Ленобласти обнаружили на улице новорожденного ребенка в пакете
16 августа 2023, 05:35

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

В Ленобласти около города Пикалево обнаружили в пакете однодневного ребенка. Новорожденный госпитализирован, в настоящее время устанавливаются личности его родителей, пишет РЕН ТВ.
По информации издания, ребенок был найден на территории садового товарищества «Металлург». Его оставили в пакете на улице сразу после рождения.

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#младенец
#новорождённые
#происшествие
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В Каменске-Уральском мужчина удерживал в квартире девятилетнюю девочку
16 августа 2023, 04:28

Фото: Фотобанк Московской области

В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире на улице Лермонтова. Об этом пишет сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» ВКонтакте.
«Мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире. Он только освободился из мест лишения свободы, приехала полиция», — говорится в публикации.

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#полиция
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