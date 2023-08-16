В Норильске полыхает склад пиломатериалов

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Мощный пожар начался на складе пиломатериалов в Норильске. Огонь бушует на площади около тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в мэрии города.
По словам градоначальника Дмитрия Карасева, огонь не распространился на важные объекты инфраструктуры. Экстренные службы контролируют ситуацию. Причины возгорания в настоящее время не названы. Известно, что горит нежилое помещение и гараж с пиломатериалами. Площадь возгорания составила 1200 кв. м. В ликвидации пожара задействованы 9 машин специальной техники.
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