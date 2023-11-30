В Норильске появился маньяк, который ночью нападает с ножом на прохожих

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В Норильске минувшей ночью неизвестный мужчина ранил ножом двоих людей, ведутся его поиски. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, мужчина подкараулил своих жертв в районе Талнах. 45-летнего мужчину маньяк поджидал возле дома. Он несколько раз ударил ножом свою жертву в спину и скрылся.
После этого в больницу также поступила 65-летняя женщина с ножевыми ранениями. Полиция предполагает, что пострадавших может оказаться гораздо больше. Сейчас правоохранители пытаются установить личность преступника. Он скрывал свое лицо, поэтому пострадавшие описать его не могу.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, проживающего в Казани, который в 2003 году застрелил двух знакомых на пляже под Воронежем.
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После этого в больницу также поступила 65-летняя женщина с ножевыми ранениями. Полиция предполагает, что пострадавших может оказаться гораздо больше. Сейчас правоохранители пытаются установить личность преступника. Он скрывал свое лицо, поэтому пострадавшие описать его не могу.
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Элина Позднякова