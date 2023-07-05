В Норильске женщина убила падчерицу и врала, что ее украли цыгане

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В Красноярском крае перед судом предстанет женщина, которая двадцать лет назад убила свою падчерицу. При этом супругу она соврала, что девочку украли цыгане. Об этом пишет «МК» со ссылкой на краевую прокуратуру.
Нерадивая мачеха убила свою падчерицу в 2003 году в Норильске. Уточняется, что женщина и девятилетняя дочь ее мужа находились вдвоем в квартире, когда девочка случайно уронила блузку мачехи в таз с хлоркой. В гневе женщина сильно ударила ребенка, в результате чего та упала и ударилась головой.
Девятилетняя девочка скончалась на месте от полученных прав. Жительница Норильска испугалась и решили скрыть убийство, спрятав тело падчерицы в лесу. После этого она рассказала мужу, что ребенка украли цыгане. Так, отец на протяжении 20 лет надеялся, что его дочь может быть жива.
Доказательства причастности мачехи к пропаже и смерти ребенка следствию удалось найти только спустя 20 лет. Преступница призналась в содеянном, против нее возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
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Девятилетняя девочка скончалась на месте от полученных прав. Жительница Норильска испугалась и решили скрыть убийство, спрятав тело падчерицы в лесу. После этого она рассказала мужу, что ребенка украли цыгане. Так, отец на протяжении 20 лет надеялся, что его дочь может быть жива.
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Диана Аванесян