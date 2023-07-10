В Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины

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В норвежской гостинице нашли убитой 30-летнюю беженку с Украины. Об этом пишет Nettavisen со ссылкой на местную полицию.
«Убийство произошло в отеле Magic Hotel Solheimsviken, расположенном недалеко от центра Бергена. В гостинице проживают беженцы с Украины», — говорится в публикации.
Женщину обнаружили в гостиничном номере в тяжелом состоянии. Ее доставили в больницу, но спасти жизнь украинке не удалось, она скончалась.
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Диана Аванесян