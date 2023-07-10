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В Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины

10 июля 2023, 05:01

Фото: iStock/Derek Brumby

В норвежской гостинице нашли убитой 30-летнюю беженку с Украины. Об этом пишет Nettavisen со ссылкой на местную полицию.
«Убийство произошло в отеле Magic Hotel Solheimsviken, расположенном недалеко от центра Бергена. В гостинице проживают беженцы с Украины», — говорится в публикации.

Женщину обнаружили в гостиничном номере в тяжелом состоянии. Ее доставили в больницу, но спасти жизнь украинке не удалось, она скончалась.


Полиция задержала по подозрению в убийстве уроженца Азербайджана, являющегося отцом ребенка погибшей.

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Пассажиры рейса из Стамбула в Москву застряли в аэропорту на 11 часов.

#убийство
#Норвегия
#Украина
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Пассажиры рейса из Стамбула в Москву застряли в аэропорту на 11 часов
10 июля 2023, 04:19

Фото: iStock/Oleg Elkov

Пассажиры самолета авиакомпании Red Wings, следующего из Стамбула в Москву, застряли в аэропорту вылета более чем на одиннадцать часов. Об этом пишут «Известия».
В публикации говорится, что рейс уже несколько раз задерживали и переносили. По словам пассажиров, полет был задержан, так как на самолете ремонтировали колеса.

При этом путешественников не информировали о происходящем. Они пожаловались на нехватку еды, воды, а также хамство некоторых сотрудников аэропорта.

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В Перу из-за вспышки синдрома Гийена-Барре веден режим ЧС;

Летевший в Минводы самолет сел в Волгограде из-за недомогания шестилетней девочки.
#пассажиры
#самолет
#Стамбул
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МЧС эвакуирует жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус из-за подтоплений
10 июля 2023, 03:56

Фото: Фотобанк Московской области

Спасательные службы из-за наводнения организуют эвакуацию населения из поселка Мирный, который относится к федеральной территории Сириус, информирует телеграм-канал МЧС России.
В поселке Мирный под воду попали около 150 приусадебных участков и домов, в то время как 13 улиц были частично затоплены.

«На месте происшествия действуют 10 оперативных групп, состоящих из представителей местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты МЧС России занимаются откачкой воды с использованием специализированной техники. Процесс эвакуации жителей активно ведется. Во временных пристанищах уже размещено 54 человека, включая 15 детей», — говорится в заявлении.

В рамках мероприятий по устранению последствий стихийного бедствия задействованы 146 специалистов и 55 единиц оборудования.

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#МЧС
#Сочи
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В Перу из-за вспышки синдрома Гийена-Барре веден режим ЧС
10 июля 2023, 03:31

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Перу власти из-за роста числа случаев синдрома Гийена-Барре власти ввели общенациональный режим ЧС в сфере здравоохранения. Об этом пишет El Peruano.
Режим ЧС в Перу продлится 90 дней. Министр здравоохранения Сесар Васкес Санчес пояснил, что за это время власти проведут срочную закупку иммуноглобулина, необходимого для лечения таких случаев.

«После объявления режима ЧС Минздрав и национальный центр снабжения стратегическими медицинскими ресурсами смогут закупить иммуноглобулины, которые являются дорогостоящими и ранее не могли быть приобретены, поскольку не входят в перечень жизненно важных препаратов», — цитирует издание слова Санчес.

Он уточнил, что запасов должно хватит на обеспечение пациентов бесплатным лечением в течении двух лет.

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#Перу
#режим ЧС
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Летевший в Минводы самолет сел в Волгограде из-за недомогания шестилетней девочки
10 июля 2023, 03:15

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

В Волгограде сел самолет, совершавший рейс из Москвы в Минводы. Причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие шестилетней девочки. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
«Из аэропорта поступил вызов с поводом ухудшения состояния шестилетнего ребенка, на взлетную полосу была направлена анестезиолого-реанимационная бригада скорой медицинской помощи», — цитирует ТАСС слова представителя комитета.

Уточняется, что ребенка госпитализировали в Детскую клиническую больницу № 8. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.

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#Волгоград
#самолет
#ребенок
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СК РФ взял на контроль дела о насилии над детьми в Волгоградской области
10 июля 2023, 02:52

Фото: сайт Следственного комитета РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о сексуальном насилии над детьми, по которому подозреваемым является ранее судимый житель Урюпинска Волгоградской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале СК РФ.
Отмечается, что информация о данном преступлении получила широкое распространение в соцсетях. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении его возбудили уголовное дело.

В СК проинформировали, что Бастрыкин поручил руководителю СУСК РФ по Волгоградской области Василию Семенову предоставить доклад о ходе расследования дела.

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#Бастрыкин
#СК РФ
#Волгоградская область
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Более 300 человек пропали у Канарских островов в Атлантике
10 июля 2023, 01:55

Фото: iStock/Olena_Z

Три лодки, наполненные беженцами из Сенегала и двигавшиеся в направлении Канарских островов, бесследно исчезли в Атлантическом океане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя некоммерческой организации Caminando Fronteras, которая специализируется на транспортировке мигрантов в Европу, Элена Малено.
По ее словам, две из пропавших лодок исчезли 15 дней назад. На борту одного судна находилось примерно 65 беженцев, на втором — между 50 и 60 людьми. Третья лодка, на борту которой было около 200 человек, покинула Сенегал 27 июня. С тех пор от нее также не было получено никаких сообщений.

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В Москве движение по Ленинскому проспекту перекрыто из-за ДТП
10 июля 2023, 01:36

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Москве движение по Ленинскому проспекту в сторону области перекрыто из-за ДТП. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале столичного департамента транспорта.
«Движение по проспекту в сторону области перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — предупредил дептранс жителей Москвы и Подмосковья.



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#Москва
#ДТП
#дептранс
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В Санкт-Петербурге эвакуировали книжную лавку «Листва» из-за сообщения о минировании
10 июля 2023, 01:25

Фото: iStock/Chalabala

В Санкт-Петербурге 9 июля были эвакуированы сотрудники книжной лавки «Листва» из-за сообщения о минировании. Об этом сообщается в Телеграм-канале магазина.
На опубликованных кадрах видно, как после сообщений о минировании Литейный проспект полностью перекрывают для проезда автомобилей. При этом на месте происшествия присутствуют пять полицейских машин и около 20 силовиков.

Отмечается, что в «Листве» в 18:00 должна была состояться лекция экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова по теме мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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#«Листва»
#Санкт-Петербург
#эвакуация
#Стрелков
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Литва открыла границу с Белоруссией
10 июля 2023, 00:31

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

На границе Литвы и Белоруссии полностью возобновил работу пункт пропуска Каменный Лог. Об этом сообщается в Телеграм-канале белорусского Госпогранкомитета.
«В 21:00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Каменный Лог (сопредельный литовский пункт пропуска Мядининкай)», — говорится в публикации.

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#Белоруссия
#Литва
#граница
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