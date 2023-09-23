В Норвегии задержан россиянин, который представился бойцом ЧВК «Вагнер»

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На границе Норвегии полиция задержала гражданина России, который представился бойцом частной военной компании «Вагнер».
Телеканал NRK, ссылаясь на адвоката сообщает, что в Гренсе-Якобсельве по обвинению в попытке пересечь границу Норвегии и России задержали мужчину в возрасте около 20 лет.
Адвокат Бриньольф Риснес заявил норвежскому телеканалу, что задержанным является его клиент Андрей Медведев.
Ранее в Екатеринбург доставили мужчину, обвиняемого в финансировании терроризма из Южной Кореи. Из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ депортировали Шакиржона Улпиджанова.
Мужчина обвиняется по статье «Содействие террористической деятельности», Уголовное дело возбудили в январе 2023 года.
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Адвокат Бриньольф Риснес заявил норвежскому телеканалу, что задержанным является его клиент Андрей Медведев.
Мужчина обвиняется по статье «Содействие террористической деятельности», Уголовное дело возбудили в январе 2023 года.
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Мария Фирсова