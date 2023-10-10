В Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в районе Balticconnector 8 октября

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Сейсмологи в Норвегии сообщили о том, что зафиксировали вероятный «взрыв» 8 октября в районе газопровода Balticconnector.
Отмечается, что магнитуда оценивается в единицу.
Напомним, работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за подозрения на утечку. В финской компании Gasgrid Finland отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждения газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией могут быть результатом внешнего воздействия. По словам Ниинистё, повреждение газопровода Balticconnector будет расследоваться при поддержке Североатлантического альянса.
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Напомним, работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией приостановлена из-за подозрения на утечку. В финской компании Gasgrid Finland отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.
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Екатерина Коршунова