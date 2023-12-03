В Ноттингемшире батончиками с «волшебными грибами» отравились 10 человек

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10 жителей британского города Ноттингемшир отравились шоколадными батончиками, в состав которого входили конопля и вещества, обычно содержащиеся в галлюциногенных грибах.
Двое детей оказались в больнице, причём одна девочка –два раза, пишет The Mirror. Все пострадавшие были посетителями гастрономического фестиваля в Мэнсфилде. Людям стало плохо после того, как они съели конфеты Cali-Gold, которые купили на рынке.
По словам Кайли Томлисон, её дочь съела 5 конфет, после чего её стало плохо. У неё начались сильные галлюцинации, рвота. Эти же шоколадные батончики ели и племянники женщины. Они страдали от таких же симптомов.
Полицейские изъяла конфеты и отправили на судебно-медицинскую экспертизу. В некоторых батончиках обнаружили галлюциногенные препараты псилоцин и ТГК – вещество, входящее в состав конопли. Следы наркотических веществ содержала только небольшая партия сладостей. Данных о том, что они попали в другие конфеты, нет.
За продажу странных конфет арестовали 63-летнюю женщину, но освободили под залог.
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По словам Кайли Томлисон, её дочь съела 5 конфет, после чего её стало плохо. У неё начались сильные галлюцинации, рвота. Эти же шоколадные батончики ели и племянники женщины. Они страдали от таких же симптомов.
За продажу странных конфет арестовали 63-летнюю женщину, но освободили под залог.
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Мария Фирсова