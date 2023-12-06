В Новгородской области мужчина жил в коллекторе, чтобы не платить алименты

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В Боровичах в коллекторе обнаружили мужчину, который был в федеральном розыске.
«53 Новости» пишет, что сотрудники УФССП занимались принудительным приводом лиц, скрывающихся от уплаты алиментов. Машину приставов увидел 40-летний мужчина. Он хотел скрыться, но сотрудники УФССП шли следом за ним.
В итоге они оказались около коллектора, где мужчина жил с напарником. Его оперативно задержали и выяснили, что он имеет отношение к краже личного имущества. О деталях этого дела не сообщается.
Ранее сообщалось, что в результате массовой драки мигрантов у Лахта Центра в Санкт-Петербурге более 50 человек лишились трудовых патентов. Ещё 13 предписали покинуть страну. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
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В итоге они оказались около коллектора, где мужчина жил с напарником. Его оперативно задержали и выяснили, что он имеет отношение к краже личного имущества. О деталях этого дела не сообщается.
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Мария Фирсова