В Новгородской области проверят данные об издевательствах над 11-летней девочкой

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
В Новгородской области прокуратура проверит сведения из интернет-публикаций, согласно которым в Великом Новгороде 12-летняя школьница насильно удерживала 11-летнюю и издевалась над ней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, согласно которой девочку 2012 года рождения, учащуюся МАОУ «СОШ №34 с углубленным изучением предметов» насильно удерживала в жилом помещении ее знакомая 2011 года рождения, которая обучается на год младше в этом же образовательном учреждении. Впоследствии девочку избили, побрили налысо, набили ей татуировку, вставили в нос пирсинг и прокололи брови», — проинформировали в прокуратуре.
Областная прокуратура оценит условия жизни воспитания несовершеннолетних и деятельность учреждений системы профилактики, включая школу. Также проверку организовал СК региона.
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Диана Аванесян