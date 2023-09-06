В Новгородской области проверят данные об издевательствах над 11-летней девочкой

В Новгородской области прокуратура проверит сведения из интернет-публикаций, согласно которым в Великом Новгороде 12-летняя школьница насильно удерживала 11-летнюю и издевалась над ней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.