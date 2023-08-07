В Новой Каховке предотвращен теракт на детской площадке

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В УФСБ по региону сообщили, что в Новой Каховке Херсонской области предотвращен теракт на детской площадке. Деактивировано СВУ c поражающими элементами.
СВУ было обнаружено во дворе жилого дома на детской площадке.
В ведомстве сообщили, что транспортировка устройства была невозможна, поэтому деактивация происходила на месте. В настоящее время, сотрудники ФСБ устанавливают лиц, которые изготовили СВУ и установили его в месте массового пребывания граждан.
Ранее, сотрудники ФСБ на Кубани задержали мужчину за подготовку подрыва в Армавире. Теракт планировался в здании правоохранительных структур.
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В ведомстве сообщили, что транспортировка устройства была невозможна, поэтому деактивация происходила на месте. В настоящее время, сотрудники ФСБ устанавливают лиц, которые изготовили СВУ и установили его в месте массового пребывания граждан.
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Анастасия Крестьянова