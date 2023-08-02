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Рядом с ЖК «Прокшино» в Новой Москве человек упал в 10-метровый котлован.
Ранее рабочий упал с моста Северо-Восточной хорды в московском районе Соколиная гора. Мужчина погиб. Также сообщалось о гибели гражданина Намибии от удара током на стройке в деревне Раздоры Красногорского городского округа Подмосковья.
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