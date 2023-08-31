В Новой Москве мотоциклист погиб в аварии с внедорожником

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Мотоциклист скончался в ДТП с внедорожником в Новой Москве.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось в деревне Раёво в поселении Краснопахорское. Мотоциклист столкнулся с внедорожником на улице Дублинская. Водитель мотоцикла скончался на месте.
Обстоятельства ДТП выясняют. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Ранее топ-менеджер «Ростелекома» Антон Калинин, катаясь на байке, попал в смертельное ДТП на Рублёво-Успенском шоссе в Москве. ДТП произошло на 17-м километре Рублёво-Успенского шоссе 19 июля около 21.00. 32-летний директор направления по внутреннему контролю «Ростелекома» ехал на мотоцикле в сторону деревни Борки. В какой-то момент он столкнулся с пассажирским автобусом.
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Обстоятельства ДТП выясняют. На месте работают сотрудники экстренных служб.
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Мария Фирсова