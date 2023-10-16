В Новой Москве обнаружено тело женщины с ножевым ранением шеи

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В Новой Москве в районе СНТ Коммунарка-1 обнаружен труп женщины с перерезанным горлом. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
«Около СНТ Коммунарка-1 в Новой Москве обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи», - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту будет возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас правоохранительные органы проводят работу по вычислению личности убийцы. Дело находится под контролем прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов.
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