В Новой Москве ребенок выпал из окна третьего этажа

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В Новой Москве из окна многоквартирного дома с третьего этажа выпал четырёхлетний ребенок, он находится в больнице. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Из окна квартиры 3 этажа жилого дома на ул. Лазурная в Новой Москве выпал малолетний ребенок», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что четырехлетний мальчик был экстренно госпитализирован с различными травмами. О его состоянии подробностей не сообщается. Также известно, что в момент падения малыш находился в квартире вместе со своей бабушкой.
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Элина Позднякова