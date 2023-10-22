В Новой Москве в ДТП погиб человек

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Смертельная авария произошла в Новой Москве.
В результате аварии погиб человек, сообщает РЕН ТВ. ДТП случилось в деревне Голохвастово Троицкого административного округа Москвы.
В результате аварии погиб один человек, ещё один пострадал. Подробности случившегося выясняют.
Ранее сообщалось, что число жертв ДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где на дороге столкнулись два автомобиля, возросло до 5 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
Ранее было известно о трёх погибших и четырех, в их числе двое несовершеннолетних, пострадавших. ДТП случилось в субботу вечером на 237 км автодороги «Енисей». Водитель ВАЗ ехал из Красноярска в Абакан. В автомобиле находились двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних (14 и 15 лет). Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, где находились две женщины.
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«Два автомобиля столкнулись на Калужском шоссе», - сообщил источник.
Ранее сообщалось, что число жертв ДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где на дороге столкнулись два автомобиля, возросло до 5 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
Ранее было известно о трёх погибших и четырех, в их числе двое несовершеннолетних, пострадавших. ДТП случилось в субботу вечером на 237 км автодороги «Енисей». Водитель ВАЗ ехал из Красноярска в Абакан. В автомобиле находились двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних (14 и 15 лет). Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, где находились две женщины.
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Мария Фирсова