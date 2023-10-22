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В Новой Москве в ДТП погиб человек

22 октября 2023, 17:41
Фото: iStock/Aleksei Andreev

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Смертельная авария произошла в Новой Москве.
В результате аварии погиб человек, сообщает РЕН ТВ. ДТП случилось в деревне Голохвастово Троицкого административного округа Москвы.
«Два автомобиля столкнулись на Калужском шоссе», - сообщил источник.

В результате аварии погиб один человек, ещё один пострадал. Подробности случившегося выясняют.

Ранее сообщалось, что число жертв ДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где на дороге столкнулись два автомобиля, возросло до 5 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.

Ранее было известно о трёх погибших и четырех, в их числе двое несовершеннолетних, пострадавших. ДТП случилось в субботу вечером на 237 км автодороги «Енисей». Водитель ВАЗ ехал из Красноярска в Абакан. В автомобиле находились двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних (14 и 15 лет). Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, где находились две женщины.

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Сотни людей превратили в безвольную рабочую силу в секте под Ивановом
22 октября 2023, 18:18

Фото: iStock/LumineImages

Корреспондент РЕН ТВ Иван Литомин под видом туриста посетил деревню Чихарево под Ивановом, где находится псевдомонастырь, в котором паломников превращают в сектантов.
Сообщается, что паломники трудятся на благо «псевдопосланника Бога» отца Иоанникия. Люди живут в непригодных условиях и большую часть дня слушают песнопения из динамика. К тому же с паломников регулярно берутся денежные взносы на пожертвования и обряды.

По словам корреспондента, на сон паломникам отводится три-четыре часа, после чего их поднимают на ночную службу. Также им запрещается пользоваться телефоном, мыться. За людьми круглосуточно наблюдают.

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В секторе Газа десять больниц прекратили работу из-за обстрелов
#прокуратура
#сон
#люди
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В секторе Газа десять больниц прекратили работу из-за обстрелов
Минздрав: 10 больниц в Газе прекратили работу из-за обстрелов и нехватки топлива
22 октября 2023, 17:58

Фото: iStock/sudok1

Минздрав анклава сообщил, что не менее десяти больниц в секторе Газа прекратили работу из-за израильских обстрелов и нехватки топлива.
Сообщается, что общее число медицинских учреждений всех типов, которые подверглись израильским обстрелам и прекратили из-за этого работу, достигло 29.

Ранее сообщалось, что больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#министр
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Прокуратура в Кузбассе начала проверку после убийства младенца его отцом
22 октября 2023, 17:36

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Прокуратура организовала проверку из-за гибели шестимесячного ребенка, которого убил собственный отец. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Трагедия произошла в городе Мыски. Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжёлым ушибом головного мозга, контузией и ушибами лёгких и ягодиц.

Напомним, у родителей-рецидивистов младенец погиб после жесточайшего избиения в Кемеровской области. Погибший ребенок был третьим в семье, двоих старших братьев изъяли сотрудники опеки. 

Перед смертью ребенок находился под присмотром 36-летнего отца. Ранее он был судим за наркотики и применение насилия в отношении представителя власти. Мужчина уверяет сотрудников правоохранительных органов, что не знает, откуда у младенца появились серьезные травмы.

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#сотрудники
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На Украине задержали депутата, пытавшегося вывезти двух уклонистов за границу
22 октября 2023, 17:12

Фото: iStock/Rawf8

Украинские правоохранители задержали на западе страны депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, пытавшихся избежать призыва в армию. Об этом сообщают «Вести».
Сообщается, что подозреваемого депутата задержали. В отношении него открыто уголовное дело по статье «организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины».

Отмечается, что депутату может грозить срок до девяти лет лишения свободы, при условии, если вывоз уклонистов был организован за деньги.

Ранее украинский пленный Александр Лыска сообщил, что в рядах украинских войск не единичны случаи дезертирства. По словам Лыски, один из военнослужащих отпросился на похороны своего родственника, уехал и не вернулся. Пленный утверждает, что таких случаев достаточно много.

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#ресторан
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В Новосибирске блогер открыл стрельбу из машины
22 октября 2023, 17:02

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Новосибирский блогер Богдан Киселев помещён в изолятор временного содержания после стрельбы из салона автомобиля.
ndn.info, ссылаясь на областной главк МВД, пишет, что блогер задержан. Началось расследование всех обстоятельств произошедшего.
 
По предварительным данным, 21-летний Богдан Киселев управлял автомобилем на Октябрьском мосту и стрелял из аэрозольного пистолета. Действия парня снимал на видео его пассажир. Ролик был опубликован в Telegram-канале блогера.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
 
В августе блогер Киселев проехал по Новосибирску на крыше машины, с которой запускал фейерверк.

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#стрельба
#чп
#полиция
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В Нальчике 2-летний ребенок разбился, выпав из окна
22 октября 2023, 16:49

Фото: iStock/maxim4e4ek

Следователи начали проверку после гибели 2-летнего ребёнка в Нальчике. Он выпал из окна.
СУСК по Кабардино-Балкарской Республике в Telegram-канале сообщает, что в воскресенье в 12 часов дня ребёнок 2021 года рождения упал из квартиры многоквартирного дома на улице Балкарской. От полученных травм ребенок скончался.
 
На месте происшествия работает следственная группа, которая выяснит все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что у родителей-рецидивистов младенец погиб после жесточайшего избиения в Кемеровской области. Погибший ребенок был третьим в семье, двоих старших братьев изъяли сотрудники опеки. 

Трагедия произошла в городе Мыски. Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжёлым ушибом головного мозга, контузией и ушибами лёгких и ягодиц.

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#чп
#полиция
#дети
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В московском метро пьяный пассажир угрожал ребенку ножом
22 октября 2023, 16:08

Фото: istock / Chaichan Pramjit

Пьяный пассажир московского метро угрожал школьнику ножом.
Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МВД в воскресенье, 22 октября. ЧП случилось на станции метро «Чистые пруды».
 
27-летний мужчина из Подмосковья сначала толкнул подростка, который проходил мимо. А потом начал его преследовать. В какой-то момент мужчина достал из кармана куртки нож и сказал школьнику, что расправится с ним, пишет портал «МВД Медиа».
Подросток убежал и обратился к полицейским за помощью. 
 
Подозреваемый задержан и доставлен в отделение, где выяснилось, что он пьян. У злоумышленника изъяли нож.

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством и составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

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#дети
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В Приморье домашняя собака чуть не растерзала ребёнка
22 октября 2023, 14:24

Фото: IStock/dimid_86

Домашняя собака напала на 12-летнего мальчика в городе Дальнереченске.
Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по Приморскому краю. Нападение случилось 20 октября в районе Гарнизонной улицы. 
У мальчика рваные раны руки.
 
Правоохранители начали проверку по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее под Хабаровском стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку, сообщает Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.

По информации следствия, происшествия случилось 11 октября в селе Галкино. Восьмилетняя девочка шла в магазин, когда на нее накинулась стая бездомных собак. Животные нанесли ребенку серьезные травмы, вырвав куски плоти из её живота. В настоящий момент ребенок находится под наблюдением врачей.

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#чп
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Популярный ресторан «Горыныч» в центре Сочи обвинили в махинациях с ценами
Mash: Модный ресторан «Горыныч» в центре Сочи обвинили в махинациях с ценами
22 октября 2023, 14:22

Фото: iStock/Kiwis

Модный ресторан «Горыныч» в центре Сочи обвинили в махинациях с ценами. Разочарованные посетители жалуются на то, что цифры в уличном меню сильно разнятся со стоимостью блюд в самом ресторане. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что адвокат Александр Зорин вместе с друзьями решили посетить этот ресторан, так как цены в уличном меню были крайне притягательными. Однако когда после обеда им принесли счет, то все оказались неприятно удивлены. Разница между уличным и ресторанным меню в стоимости блюд начиналась от 260 рублей.

Зорин написал заявление и отнес доказательства в Управление Федеральной службы по защите прав потребителей. На данный момент ресторан «Горыныч» находится на проверке.

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