В Новокузнецке 52-летний мужчина поджег сожительницу

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В Новокузнецке 51-летний мужчина поджег свою сожительницу, облив горючей жидкостью. Об этом пишет Телеграм-канал «Mash Siberia».
Придя в себя в реанимации, возлюбленная подозреваемого заявила, что в ходе застолья сожитель намерено облил её средством для розжига и поджег. Следователи выясняют подробности и обстоятельства произошедшего.
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Диана Аванесян