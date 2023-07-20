В Новом Осколе состоялась церемония прощания с погибшими на Крымском мосту

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Сегодня в Новом Осколе прошла церемония прощания с супругами, погибшими в результате атаки на Крымский мост, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, теракт на Крымском мосту произошел около 4 утра 17 июля. В результате двух атак беспилотников, обрушился один пролёт моста, ещё один сошёл с опоры. Супружеская пара из Белгородской области трагически погибла.
При этом, в машине с супругами находилась их 14-летняя дочь, которая чудом выжила. Ей до сих пор не рассказали ни о гибели родителей, ни о церемонии прощания с ними.
Сразу после аварии девочка не могла вспомнить даже имен родителей, несмотря на то, что спасатели достали ее из лобового стекла автомобиля, прямо с тел отца и матери. Сейчас девочка находится на реабилитации в Москве. Врачи опасаются, что новость о смерти родителей может ухудшить состояние пострадавшей.
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При этом, в машине с супругами находилась их 14-летняя дочь, которая чудом выжила. Ей до сих пор не рассказали ни о гибели родителей, ни о церемонии прощания с ними.
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Евгения Парфентьева