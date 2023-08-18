В Новороссийске крупный пожар в грузовом терминале

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Из-за возгорания деревянных поддонов произошел крупный пожар на территории грузового терминала в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Причины возгорания в настоящее время не установлены. На место происшествия прибыли экстренные службы. Для ликвидации пожара задействованы более 40 человек и 14 единиц спецтехники.
В настоящее время площадь пожара достигла 1300 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших нет, сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что четыре собаки погибли при пожаре в Питерском приюте.
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В настоящее время площадь пожара достигла 1300 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших нет, сообщили в ведомстве.
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Анастасия Крестьянова