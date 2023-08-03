В Новороссийске парень упал с электросамоката и лишился почки

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21-летний житель Новороссийска оказался в городской больнице №1 с травмой поясничной области, которую получил после падения с электросамоката.
Baza пишет, что медики обнаружили у молодого человека признаки забрюшинного кровотечения. Выяснилось, что после падения левая почка разорвалась надвое. Восстановить орган было невозможно. Хирургам пришлось его удалить.
Послеоперационный период прошёл удовлетворительно, парня уже выписали.
Ранее врачи Серпуховской областной больницы спасли пациентку с гнойным расплавлением почки из-за гигантского камня. Бригада скорой помощи доставила в стационар 27-летнюю девушку с ознобом, жалобами на резкие боли в животе и слабость. Выяснилось, что она с детства страдала от нарушения работы почек.
Компьютерная томография и УЗИ показали, что правая почка и мочеточник девушки заполнены огромным коралловидным камнем и гноем. Воспаление начало распространяться на околопочечное пространство. Был проведен консилиум с главным урологом Московской области и принято решение о проведении срочной операции.
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Мария Фирсова