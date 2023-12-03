В Новороссийске спасатели приехали спасать енота, но он отказался

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
В социальных сетях сообщалось, что на дереве в одном из дворов Новороссийска вторые сутки без еды и воды сидит енот.
Но от спасателей, которые прибыли по вызову сердобольных жителей микрорайона, «беспомощный» енот перепрыгивал с дерева на дерево. Поймать его так и не удалось, сообщает «Подъем».
Выяснилось, что енот упитанный, и сам умеет спускаться на землю.
Ранее сообщалось, что в Коми медведица, которая напала на рабочих, вернулась в берлогу. Медведицу, которая напала на четверых рабочих в лесу, продолжают искать, но не могут найти. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич предполагает, что медведица могла уснуть.
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Выяснилось, что енот упитанный, и сам умеет спускаться на землю.
«На одно дерево поднялись на вышке, он спустился и на другое залез. Потом на третье»,-рассказали спасатели.Есть предположение, что енот «спускается по вечерам к мусорному баку, ест и возвращается на дерево.
Ранее сообщалось, что в Коми медведица, которая напала на рабочих, вернулась в берлогу. Медведицу, которая напала на четверых рабочих в лесу, продолжают искать, но не могут найти. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич предполагает, что медведица могла уснуть.
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Мария Фирсова