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В Новосибирске 10-летний мальчик ослеп и впал в кому из-за неправильного лечения

07 сентября 2023, 03:53
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

В Новосибирске десятилетний мальчик, которого госпитализировали с отравлением, впал в кому и полностью лишился зрения. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на отца ребенка.
Он рассказал, что когда ребенку стало плохо, на дом приехал участковый педиатр. Он посчитал, что мальчик отравился и назначил ему лечение, однако оно не помогало. Спустя время родители вызвали скорую помощь и пациента госпитализировали. Проведенный медиками анализ показал, что уровень сахара в крови превышает норму в пять раз, а на следующий день ребенок впал в кому.

«Врач-реаниматолог объяснил, что моему сыну сделали КТ, обнаружили рак мозга. При этом доктор заявил, что результат исследования предварительный, но рентгенолог у них очень опытный и не ошибается. Что наша семья чувствовала в тот момент, не передать словами: мы обратились за помощью к другим врачам, они посмотрели снимки сына. Вывод был другой: это не рак, у сына на фоне неверного и несвоевременного лечения диабета случились отек и ишемические поражения мозга», — цитирует издание слова отца.


Другой врач позднее также подтвердил, что пациент на фоне диабета первого типа перенес отек мозга. Из-за этого его перевели в другую больницу, где имеется о необходимое оборудование.

Мальчик начал приходить в себя спустя 20 дней, но ему пришлось заново учиться ходить, разговаривать и принимать пищу. При этом зрение так и не вернулось. Семья школьника подала гражданский иск и обратилась в страховую компанию.

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#мальчик
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Момент взрыва в Ростове-на-Дону попал на видео
Baza: В Ростове-на-Дону прогремел взрыв
07 сентября 2023, 03:46

Фото: iStock/Ton Khivintsev

В Ростове-на-Дону неподалеку от штаба ЮВО произошел взрыв. Момент взрыва попал на видео очевидцев, его публикует Телеграм-канал Baza.



По информации канала, горит автомобиль. Причина взрыва в настоящее время неизвестна.

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#автомобиль
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Два генерала ПВО оказались под стражей из-за обвинений в коррупции
«Ъ»: Командующие армией и дивизией ПВО арестованы по обвинению во взяточничестве
07 сентября 2023, 02:26

Фото: iStock/BrianAJackson

Два высокопоставленных российских генерала ПВО, Константин Огиенко и Дмитрий Беляцкий, арестованы по обвинению во взяточничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным следствия, Беляцкий, командующий 4-й дивизией ПВО, по поручению экс-командующего 1-й армией особого назначения ПВО Огиенко организовал передачу земель оборонного значения, планировавшихся под застройку. Офицеры планировали получить на этом 30 миллионов рублей, но выручили только 500 тысяч. Именно в получении этой суммы в качестве взятки от гражданской организации и обвиняются генералы.

Сейчас Минобороны России и Следственный комитет РФ проверяют сохранность земельных участков, числящихся за 1-й армией особого назначения ПВО.

Дмитрий Беляцкий частично признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, и заключил со следствием соглашение о сотрудничестве, за что его освободили из-под стражи и перевели под домашний арест. Константин Огиенко же категорически отрицает свою вину, за что пробудет под стражей до 27 ноября 2023 года.

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#коррупция
#пво
#военные
#следствие
#арест
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При обрушении ледяной пещеры в Иране погибли два человека, пострадал ребенок
Fars: При обрушении ледяной пещеры в Иране погибли два человека, пострадал ребенок
07 сентября 2023, 01:02

Фото: iStock/Rainer Puster

В Иране недалеко от города Исфахан обрушилась ледяная пещера, когда там находилась семья местных жителей с экскурсией. В результате происшествия ребенок получил ранения, а его родители погибли. Об этом пишет Fars со ссылкой на городского главу управления кризисными ситуациями.
Уточняется, что в среду, 6 сентября, семья из трех человек отправилась на туристическую экскурсию в ледяную пещеру в районе Семирам.

«В ходе экскурсии пещера неожиданно обрушилась, и семья оказалась под завалами. В результате происшествия двое взрослых погибли, а ребенок получил ранения», — говорится в публикации.

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#ребёнок
#семья
#экскурсии
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В Сумах на северо-востоке Украины раздались взрывы
07 сентября 2023, 00:43

Фото: iStock/3sbworld

Несколько взрывов раздались на северо-востоке Украины в городе Сумы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное», не приведя никаких подробностей произошедшего.
Известно лишь, что одновременно со взрывами на территории Сумской, а также Одесской областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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На Украине суд обязал НАБУ возбудить дело против нового министра обороны Умерова
06 сентября 2023, 23:22

Фото: iStock/alzay

На Украине Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить дело против экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова, который стал новым министром обороны Украины, по факту превышения полномочий на прошлой должности. Об этом пишут «Комментарии».
По информации издания, это произошла 25 августа, то есть до того, как Верховная Рада проголосовала за Умерова на посту главы оборонного ведомства.

Предположительно, глава Фонда госимущества и его заместители продавали фирмам, связанным с «Центрэнерго», электроэнергию по ценам ниже рыночной.

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#украина
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Кадры массовой драки со свадьбы в Воронежской области попали в сеть
Свадьба в Борисоглебске закончилась массовой дракой на проезжей части
06 сентября 2023, 21:47

Фото: iStock/globalmoments

Свадьба в городе Борисоглебске Воронежской области ярко завершилась массовой драки на проезжей части, рассказали в пресс-службе регионального УМВД в интервью «МОЁ!».
Праздник в Борисоглебске проходил 5 сентября. 
По информации СМИ, причиной драки стал конфликт, который начался еще в ресторане. Участники потасовки плавно переместились на тротуар, а затем вытащили друг дурга прямо на проезжую часть, чем затруднили движение автотранспорта. 

Конфликтующих попытались разнять случайные прохожие.

​Отмечается, что в результате драки никто не получил серьезных травм. Ни в полицию, ни в больницу ​по факту этого происшествия никто так и не обратился.

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#конфликт
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#драка
#воронеж
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В Петербурге мужчина полгода развращал школьницу с помощью шантажа
В Петербурге мать заявила, что ее дочь полгода развращали с помощью шантажа
06 сентября 2023, 21:25

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге женщина рассказала полиции, что ее дочь полгода развращали с помощью шантажа, сообщает «Фонтанка».
В отделение полиции обратилась 62-летняя мать 15-летней школьницы. Она заявила, что некий мужчина на протяжении полугода совершал развратные действия в отношении ее дочери, угрожая ей распространить интимные видео. 

Мать отметила, что точное имя насильника она назвать затрудняется, однако, предположила, что это 30-летний житель Владимирской области.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#педофилия
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#видео
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Житель Кузбасса скинул с девятого этажа беременную собаку
06 сентября 2023, 20:47

Фото: iStock/BrianAJackson

Житель Кузбасса скинул с девятого этажа беременную собаку, сообщили в пресс-службе полицейского главка региона в интервью «РИА Новости».
Трагедия произошла в городе Киселевска Кемеровской области.

В полицию обратилась соседка живодера. Она рассказала, что местный житель скинул животное с огромной высоты, в результате чего собака погибла. 

Выяснилось, что совершил это поступок 48-летний местный житель. Он заявил, что сбросил собаку с балкона потому, что хотел наказать ее за то, что она покусала домашнюю крысу.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - прокомментировали ситуацию представители полиции.

По результатам проверки в отношении жителя Киселевска будет избрана мера пресечения в соответствии с российским законодательством.

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#животное
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#собака
#кемерово
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Более 30 человек погибли из-за циклона в Бразилии
06 сентября 2023, 20:20

Фото: istockphoto.com/Daria Kaloshina

В результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, погиб 31 человек.
«Число погибших в результате прохождения циклона выросло до 31», — приводит РИА Новости сообщение портала G1.

До этого сообщалось, что жертвами стихии в регионе стали 27 человек.

Ранее сообщалось, что проливные дожди вызвали серьёзное наводнение в Стамбуле. Улицы города ушли под воду: машины не могут ехать, движение мотоциклов и вовсе запретили. Оказалась затоплена станция метро «Башакшехир». Десятки человек застряли в Национальной библиотеке, вода постепенно затапливает помещение — люди снимают видео и просят о помощи. К ним уже направлены спасатели.

Кроме того, четыре человека погибли, семь пострадали во время наводнений, которые вызвали проливные дожди в центральных регионах Турции.

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Достижения.рф