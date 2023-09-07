В Новосибирске 10-летний мальчик ослеп и впал в кому из-за неправильного лечения

Фото: Фотобанк Московской области
В Новосибирске десятилетний мальчик, которого госпитализировали с отравлением, впал в кому и полностью лишился зрения. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на отца ребенка.
Он рассказал, что когда ребенку стало плохо, на дом приехал участковый педиатр. Он посчитал, что мальчик отравился и назначил ему лечение, однако оно не помогало. Спустя время родители вызвали скорую помощь и пациента госпитализировали. Проведенный медиками анализ показал, что уровень сахара в крови превышает норму в пять раз, а на следующий день ребенок впал в кому.
Другой врач позднее также подтвердил, что пациент на фоне диабета первого типа перенес отек мозга. Из-за этого его перевели в другую больницу, где имеется о необходимое оборудование.
Мальчик начал приходить в себя спустя 20 дней, но ему пришлось заново учиться ходить, разговаривать и принимать пищу. При этом зрение так и не вернулось. Семья школьника подала гражданский иск и обратилась в страховую компанию.
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«Врач-реаниматолог объяснил, что моему сыну сделали КТ, обнаружили рак мозга. При этом доктор заявил, что результат исследования предварительный, но рентгенолог у них очень опытный и не ошибается. Что наша семья чувствовала в тот момент, не передать словами: мы обратились за помощью к другим врачам, они посмотрели снимки сына. Вывод был другой: это не рак, у сына на фоне неверного и несвоевременного лечения диабета случились отек и ишемические поражения мозга», — цитирует издание слова отца.
Мальчик начал приходить в себя спустя 20 дней, но ему пришлось заново учиться ходить, разговаривать и принимать пищу. При этом зрение так и не вернулось. Семья школьника подала гражданский иск и обратилась в страховую компанию.
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Диана Аванесян