В Новосибирске 14-летний подросток утонул, спасая одноклассницу

Фото: Фотобанк Московской области / Константин Семенец
Четырнадцатилетний парень утонул, спасая девушку в селе Боровое Новосибирской области
Четырнадцатилетний парень утонул, спасая одноклассницу из воды в Новосибирской области, передаёт «КП-Новосибирск».
Уточняется, что трагедия произошла вечером в среду, 7 июня, в селе Боровое Новосибирской области. Компания подростков отдыхала рядом с озером. Девушка пошла в воду и стала тонуть, так как под ней была яма глубиной порядка 5 метров. Парень бросился ей на помощь. Он достал девушку и передал друзьям, однако сам стал тонуть. Друзья пытались спасти подростка, но у них не получилось.
Тело школьника спасателям удалось найти только на следующий день.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в столичном ТЦ «Авиапарк» 14-летний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Фото: Фотобанк Московской области / Константин Семенец
Уточняется, что трагедия произошла вечером в среду, 7 июня, в селе Боровое Новосибирской области. Компания подростков отдыхала рядом с озером. Девушка пошла в воду и стала тонуть, так как под ней была яма глубиной порядка 5 метров. Парень бросился ей на помощь. Он достал девушку и передал друзьям, однако сам стал тонуть. Друзья пытались спасти подростка, но у них не получилось.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в столичном ТЦ «Авиапарк» 14-летний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Фото: Фотобанк Московской области / Константин Семенец
Яна Таёжная