Ngs: 14-летнюю девочку, изрезавшую подругу ножом, направили к психиатру

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В Новосибирской области 14-летнюю школьницу, напавшую с канцелярским ножом на девочку, направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом пишет Ngs.ru со ссылкой на правозащитницу Анну Тажееву.
В настоящее время против нападавшей возбуждено уголовное дело, ей грозит до шести лет колонии.
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