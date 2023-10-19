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В Новосибирске арестовали киллеров, которые не смогли убить бизнесмена семью выстрелами

СК РФ: два киллера, не убивших бизнесмена семью выстрелами, арестованы
19 октября 2023, 11:04
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Следственный комитет РФ арестовал двух мужчин, пытавшихся совершить заказное убийство бизнесмена в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Уточняется, что в ночь на 15 августа двое мужчин произвели семь выстрелов в местного сорокалетнего бизнесмена. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина выжил. В отношении киллеров было заведено уголовное дело о попытке совершения заказного убийства.

В настоящее время исполнители заказа арестованы.


Следователям СК также удалось выяснить, что заказал убийство некий мужчина, который испытывал личную неприязнь к бизнесмену из-за разногласий в бизнесе. Он пообещал киллерам порядка 10 млн рублей за совершение убийства.

В настоящее время заказчик убийства объявлен в федеральный розыск.

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#ск рф
#убийство
#арест
#уголовное
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Умер актёр Сергей Гладков, сыгравший усатого Мужика в скетче «Деревня дураков»
Умер актёр Сергей Гладков, известный по ролям в шоу «Каламбур»
19 октября 2023, 11:34

jorgeantonio

Скончался актер Сергей Гладков, известный по роли Мужика из скетча «Деревня дураков». Артисту было 60 лет. Информацию сообщает телеграм-канал SHOT.
Причина смерти не уточняется.

Гладков был одним из создателей и сценаристов шоу «Каламбур», которое выходило в конце 90-х и 2000-х на телеэкранах страны. Для многих детей нулевых образ Мужика из Деревни дураков стал символом беззаботного детства. Он также работал звукорежиссёром и дизайнером звуковых эффектов популярных проектов, среди которых «Приколисты», «Голые и смешные» и «Дружная семейка».

У актера осталась жена и двое детей.

Ранее также сообщалось о смерти актёра из сериала «Улицы разбитых фонарей» Евгения Артемьева, ему было 68 лет.

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В Совхозе им. Ленина в фитнес центре утонула пятилетняя девочка
В подмосковном фитнес центре утонула пятилетняя девочка
19 октября 2023, 10:53

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Совхозе им. Ленина Ленинского округа Подмосковья в фитнес центре утонула пятилетняя девочка. Проводится проверка. Об этом сообщает прокуратура региона.
Трагедия произошла накануне, 18 октября.

«Отец с детьми находились в фитнес центре, расположенном в пос. Совхоз им. Ленина Ленинского городского округа. Девочка, 2018 года рождения, оставшись без присмотра взрослых на непродолжительное время, ушла под воду», - говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие на место медики скорой помощи пытались реанимировать ребенка, однако девочка умерла. Видновская прокуратура установит причины и обстоятельства смерти ребенка. Также будет дана оценка исполнению родительских обязанностей отцом погибшей девочки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#уголовное прокуратура
#фитнес
#девочка
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Стала известна возможная причина убийства родственников Намина
Mash: Причиной убийства родственников Намина могли стать имущественные споры
19 октября 2023, 09:35

Фото: istock / zoka74

По предварительным данным, причиной убийства семьи рок-музыканта Стаса Намина в Подмосковье, могли стать споры из-за имущества. Возможно, родственники не смогли договориться о продаже дома. Информацию об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел накануне вечером в коттедже семьи в деревне Крюково Истринского района. 39-летний старший сын Намина Роман Микоян зарезал своего брата Артёма и их бабушку Полину Ткаченко. Уточняется, что убийца был не в себе и не понимал что делает. Сейчас он задержан, проводится проверка на содержание наркотиков в организме.

По предварительной информации следствия, сначала Роман Микоян ударил по голове 85-летнюю Полину Ткаченко, после чего на улице напал с ножом на 30-летннго брата Артёма. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изучили пятна крови, изъяли нож и молоток, а также одежду. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Подмосковная прокуратура контролирует ход расследования.

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ФСБ в Приморье задержала жителя, передававшего Украине данные о военных объектах
19 октября 2023, 09:18

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники ФСБ по Приморскому краю задержали жителя Владивостока, которого подозревают в передаче информации о российских военных предприятиях Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство.

«Управлением ФСБ России по Приморскому краю пресечена изменническая деятельность жителя Приморского края в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Проведенным комплексом оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления установлен житель Владивостока, инициативно установивший контакты с представителями спецслужб Украины и предложивший им свои услуги», — сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, мужчина собирал и передал Главному управлению разведки (ГУР) сведения о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса Приморского края по заданию кураторов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ  («Государственная измена»). Виновник задержан, спецслужбы продолжают вести оперативно-розыскные мероприятия. 

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев обвинил в государственной измене живущего ныне в Израиле экс-главу корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сын и теща Стаса Намина жестоко убиты в Подмосковье
19 октября 2023, 08:57

Фото: istockphoto/showcake

Жестокое двойное убийство произошло в семье легенды русского рока, основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина. В подмосковном коттедже с ножевыми ранениями найдены мертвыми его теща Полина Ткаченко и сын Артем Микоян.
Убийство произошло накануне вечером на даче семьи в деревне Крюково Истринского района. Мать жены Стаса Намина 85-летняя Полина Ткаченко была убита ударом ножа в грудь, сообщает телеграм-канал SHOT. У ее внука 30-летнего Артема Микояна множественные колото-резанные раны по всему телу.

При этом следов борьбы следователи не обнаружили, все вещи и мебель также оставались на своих местах. Убийцу удалось задержать по горячим следам, им оказался один из членов семьи. Сейчас его допрашивают. Предварительно, преступник находился под воздействием запрещенных веществ.

Убитый Артем Микоян — художник и кинематографист, сын знаменитого рок-музыканта Стаса Намина и внук Анастаса Микояна, одного из наиболее влиятельных советских государственных деятелей на протяжении многих лет. По поводу его политического долголетия при любых лидерах в народе ходила шутка: «От Ильича — до Ильича, без инфаркта и паралича», имея ввиду Ленина и Брежнева, при которых Микоян занимал крупные государственные посты, так же, как и при вождях между двумя Ильичами.

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#сын
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Умер звезда фильмов «Рокки» Берт Янг
NYT: Звезда фильмов «Рокки» Берт Янг умер в возрасте 83 лет
19 октября 2023, 08:04

Фото: istock / SergeyPankratov

Американский актер Берт Янг умер 8 октября в возрасте 83 лет. Информацию сообщает газета The New York Times, ссылаясь на дочь актера.

«Берт Янг, крепкий актер <…> умер 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83 года», — информирует издание.
Причина смерти не уточняется.

Янг популярен благодаря роли Поли Пеннино, друга боксера Рокки Бальбоа, главного героя серии фильмов «Рокки». За эту роль артист был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Среди известных работ актера также есть сериал«Клан Сопрано» (1999-2007) и фильм «Однажды в Америке» (1983). 

Ранее также сообщалось о смерти актёра из сериала «Улицы разбитых фонарей» Евгения Артемьева, ему было 68 лет. 

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#смерть
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На Голанских высотах прогремел мощный взрыв неизвестного прохождения
Ynet: на Голанских высотах прогремел взрыв, его причины не установлены
19 октября 2023, 07:29

Фото: istock / Leonid Ikan

Сильный взрыв прогремел ночью на Голанских высотах около границы Израиля и Сирии. Об этом сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на свой источник в Сирии.

«Неидентифицированный взрыв был слышен на Голанских высотах», — информирует издание.
Подробности о происшествии пока не известны.

Голанские высоты являются спорной территорией на Ближнем Востоке. Большая её часть контролируется Израилем, а восточная часть находится под контролем Сирии. Израиль аннексировал контролируемые им территории фактически в 1981 году, аннексия не была признана большинством международного сообщества.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#министр
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В Гаити похитили главу офиса председателя Высшего переходного совета
Nouvelliste: В Гаити украли главу офиса председателя Высшего переходного совета
19 октября 2023, 05:24

Фото: iStock/rarrarorro

Главу офиса председателя Высшего переходного совета Гаити Антони Виржини Сен-Пьера похитили вооруженные люди. Об этом пишет Nouvelliste со ссылкой на председателя совета Мирланд Манига.
«Днем 18 октября 2023 года тяжеловооруженные люди в районе Тюржо, Порт-о-Пренс, похитили Антони Виржини Сен-Пьера, главу офиса председателя Высшего переходного совета», — говорится в публикации.

Правительство Гаити в 2023 году достигло соглашения с общественными и политическими организациями о создании Высшего переходного совета, который предназначен для содействия национальному диалогу и участия в реализации реформ, а также подготовке новой конституции.

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#похищение
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В Сети появилось видео жестоких избиений школьников московскими подростками
19 октября 2023, 02:58

Фото: iStock/Motortion

В Москве и Подмосковье в течение месяца подростки жестоко избивали школьников, снимая происходящее на камеру. Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал Shot.
Уточняется, что правонарушителями стали двое несовершеннолетних — этнический азербайджанец и уроженец Таджикистана. С сентября по октябрь они совершали беспричинные нападения на незнакомых школьников и избивали их. Драки происходили в том числе в учебном заведении в Химках и в ТЦ Ходынском бульваре.

В настоящее время подростки задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Следователи также проверят, насколько законно фигуранты дела получили гражданство РФ.

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