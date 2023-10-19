В Новосибирске арестовали киллеров, которые не смогли убить бизнесмена семью выстрелами

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Следственный комитет РФ арестовал двух мужчин, пытавшихся совершить заказное убийство бизнесмена в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Уточняется, что в ночь на 15 августа двое мужчин произвели семь выстрелов в местного сорокалетнего бизнесмена. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина выжил. В отношении киллеров было заведено уголовное дело о попытке совершения заказного убийства.
В настоящее время исполнители заказа арестованы.
Следователям СК также удалось выяснить, что заказал убийство некий мужчина, который испытывал личную неприязнь к бизнесмену из-за разногласий в бизнесе. Он пообещал киллерам порядка 10 млн рублей за совершение убийства.
В настоящее время заказчик убийства объявлен в федеральный розыск.
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В настоящее время исполнители заказа арестованы.
В настоящее время заказчик убийства объявлен в федеральный розыск.
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Анастасия Чинкова