В Новосибирске блогер открыл стрельбу из машины

Фото: iStock/Savusia Konstantin
Новосибирский блогер Богдан Киселев помещён в изолятор временного содержания после стрельбы из салона автомобиля.
ndn.info, ссылаясь на областной главк МВД, пишет, что блогер задержан. Началось расследование всех обстоятельств произошедшего.
По предварительным данным, 21-летний Богдан Киселев управлял автомобилем на Октябрьском мосту и стрелял из аэрозольного пистолета. Действия парня снимал на видео его пассажир. Ролик был опубликован в Telegram-канале блогера.
Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
В августе блогер Киселев проехал по Новосибирску на крыше машины, с которой запускал фейерверк.
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По предварительным данным, 21-летний Богдан Киселев управлял автомобилем на Октябрьском мосту и стрелял из аэрозольного пистолета. Действия парня снимал на видео его пассажир. Ролик был опубликован в Telegram-канале блогера.
В августе блогер Киселев проехал по Новосибирску на крыше машины, с которой запускал фейерверк.
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Мария Фирсова