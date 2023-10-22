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В Новосибирске блогер открыл стрельбу из машины

22 октября 2023, 17:02
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Новосибирский блогер Богдан Киселев помещён в изолятор временного содержания после стрельбы из салона автомобиля.
ndn.info, ссылаясь на областной главк МВД, пишет, что блогер задержан. Началось расследование всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, 21-летний Богдан Киселев управлял автомобилем на Октябрьском мосту и стрелял из аэрозольного пистолета. Действия парня снимал на видео его пассажир. Ролик был опубликован в Telegram-канале блогера.


Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

В августе блогер Киселев проехал по Новосибирску на крыше машины, с которой запускал фейерверк.

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#стрельба
#чп
#полиция
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На Украине задержали депутата, пытавшегося вывезти двух уклонистов за границу
22 октября 2023, 17:12

Фото: iStock/Rawf8

Украинские правоохранители задержали на западе страны депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, пытавшихся избежать призыва в армию. Об этом сообщают «Вести».
Сообщается, что подозреваемого депутата задержали. В отношении него открыто уголовное дело по статье «организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины».

Отмечается, что депутату может грозить срок до девяти лет лишения свободы, при условии, если вывоз уклонистов был организован за деньги.

Ранее украинский пленный Александр Лыска сообщил, что в рядах украинских войск не единичны случаи дезертирства. По словам Лыски, один из военнослужащих отпросился на похороны своего родственника, уехал и не вернулся. Пленный утверждает, что таких случаев достаточно много.

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#сочи
#ресторан
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В Нальчике 2-летний ребенок разбился, выпав из окна
22 октября 2023, 16:49

Фото: iStock/maxim4e4ek

Следователи начали проверку после гибели 2-летнего ребёнка в Нальчике. Он выпал из окна.
СУСК по Кабардино-Балкарской Республике в Telegram-канале сообщает, что в воскресенье в 12 часов дня ребёнок 2021 года рождения упал из квартиры многоквартирного дома на улице Балкарской. От полученных травм ребенок скончался.
 
На месте происшествия работает следственная группа, которая выяснит все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что у родителей-рецидивистов младенец погиб после жесточайшего избиения в Кемеровской области. Погибший ребенок был третьим в семье, двоих старших братьев изъяли сотрудники опеки. 

Трагедия произошла в городе Мыски. Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжёлым ушибом головного мозга, контузией и ушибами лёгких и ягодиц.

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#чп
#полиция
#дети
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В московском метро пьяный пассажир угрожал ребенку ножом
22 октября 2023, 16:08

Фото: istock / Chaichan Pramjit

Пьяный пассажир московского метро угрожал школьнику ножом.
Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МВД в воскресенье, 22 октября. ЧП случилось на станции метро «Чистые пруды».
 
27-летний мужчина из Подмосковья сначала толкнул подростка, который проходил мимо. А потом начал его преследовать. В какой-то момент мужчина достал из кармана куртки нож и сказал школьнику, что расправится с ним, пишет портал «МВД Медиа».
Подросток убежал и обратился к полицейским за помощью. 
 
Подозреваемый задержан и доставлен в отделение, где выяснилось, что он пьян. У злоумышленника изъяли нож.

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством и составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

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#метро
#дети
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В Приморье домашняя собака чуть не растерзала ребёнка
22 октября 2023, 14:24

Фото: IStock/dimid_86

Домашняя собака напала на 12-летнего мальчика в городе Дальнереченске.
Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по Приморскому краю. Нападение случилось 20 октября в районе Гарнизонной улицы. 
У мальчика рваные раны руки.
 
Правоохранители начали проверку по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее под Хабаровском стая бродячих собак напала на восьмилетнюю девочку, сообщает Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.

По информации следствия, происшествия случилось 11 октября в селе Галкино. Восьмилетняя девочка шла в магазин, когда на нее накинулась стая бездомных собак. Животные нанесли ребенку серьезные травмы, вырвав куски плоти из её живота. В настоящий момент ребенок находится под наблюдением врачей.

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#чп
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Популярный ресторан «Горыныч» в центре Сочи обвинили в махинациях с ценами
Mash: Модный ресторан «Горыныч» в центре Сочи обвинили в махинациях с ценами
22 октября 2023, 14:22

Фото: iStock/Kiwis

Модный ресторан «Горыныч» в центре Сочи обвинили в махинациях с ценами. Разочарованные посетители жалуются на то, что цифры в уличном меню сильно разнятся со стоимостью блюд в самом ресторане. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что адвокат Александр Зорин вместе с друзьями решили посетить этот ресторан, так как цены в уличном меню были крайне притягательными. Однако когда после обеда им принесли счет, то все оказались неприятно удивлены. Разница между уличным и ресторанным меню в стоимости блюд начиналась от 260 рублей.

Зорин написал заявление и отнес доказательства в Управление Федеральной службы по защите прав потребителей. На данный момент ресторан «Горыныч» находится на проверке.

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Взаимные обиды из-за сорвавшегося секса стали причиной вызова полиции в Красногорске

В Кемеровской области младенец погиб после жесточайшего избиения родителями

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#ресторан
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Взаимные обиды из-за сорвавшегося секса стали причиной вызова полиции в Красногорске
22 октября 2023, 13:34

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Взаимные обиды из-за сорвавшегося секса стали причиной вызова полиции в Красногорске. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел в деревне Ивановское. 39-летняя женщина познакомилась с 19-летним парнем поздней ночью в красногорском ресторане Peterfest. После приятного времяпрепровождения в ресторане пара отправилась домой к молодому человеку.

Как только они зашли в подъезд, женщина сразу сказала о том, что никакого секса между ними не будет. После этих слов молодой человек зашел в квартиру и закрыл дверь перед своей знакомой. Женщина явно не ожидала такого поведения, в результате чего она стала бегать по этажам и кричать о том, что ее якобы насилуют. Перепуганные соседи вызвали полицию.

Оскорблённая женщина требовала наказать своего спутника за такую дерзость. Прибывшие полицейские после беседы с ней и молодым человеком отправили женщину домой.

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В Самарской области неизвестные подорвали опору ЛЭП
22 октября 2023, 13:02

Фото: iStock/hxdyl

Подрыв на линии электропередач «Азот-Бугульма» обнаружили 20 октября.
Baza пишет, что электромонтёр «Россетей» проводил обход. В 4 км от села Муховка заметил, что у одной из опор разрушили бетонное основание и надломили стойку опоры.
 
На место вызвали сотрудников спецслужб. Они обнаружили пластиковые обломки корпуса СВУ. По предварительной версии, взрывчатку изготовили из триперекиси ацетона. Масса взрывчатого вещества составляла примерно 1 кг.
 
Когда точно был произведён подрыв пока неизвестно. Последний осмотр опор ЛЭП проводили в мае 2023 года.

Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли ЛЭП в Белгородском селе из минометов. Линия электропередачи получила повреждения в селе Вязовое Краснояружского района. Этот населенный пункт находится в 1,5 километрах от украинской границы.

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#чп
#полиция
#новости
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В Кемеровской области младенец погиб после жесточайшего избиения родителями
22 октября 2023, 11:43

Фото: iStock/globalmoments

У родителей-рецидивистов младенец погиб после жесточайшего избиения в Кемеровской области. Погибший ребенок был третьим в семье, двоих старших братьев изъяли сотрудники опеки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Трагедия произошла в городе Мыски. Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжёлым ушибом головного мозга, контузией и ушибами лёгких и ягодиц.

Медики констатировали жестокое избиение, в результате которого у младенца начался отек головного мозга. Спасти его не удалось.

Перед смертью ребенок находился под присмотром 36-летнего отца. Ранее он был судим за наркотики и применение насилия в отношении представителя власти. Мужчина уверяет сотрудников правоохранительных органов о том, что не знает, откуда у младенца появились серьезные травмы. Мать погибшего малыша находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Если причастность отца ребенка к его смерти будет доказана, в этом случае ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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В Ленобласти обнаружили тело пенсионерки, которая пропала неделю назад
22 октября 2023, 11:42

Фото: istockphoto/aga7ta

В Ленобласти в лесу обнаружено тело пропавшей 14 октября 65-летней женщины.
65-летняя женщина пропала неделю назад в лесу. По предположениям, она могла встретить медведя. Женщину нашли мёртвой, информирует региональная аварийно-спасательная служба в своем Telegram-канале.

Пенсионерка 14 октября ушла в лес в районе деревни Любочажье Лужского района. С собой у неё было ведро для грибов. Жители Лужского района в соцсетях писали, что пропавшая якобы звонила из леса и сообщала, что встретила медведя и убегает от него.
 
Официальных подтверждений данных сведений нет, пишет РИА Новости. Женщину искали спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области, добровольцы и местные жители.

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#происшествие
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