В Новосибирске девятиклассница насмерть отравилась вейпом

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Рядом с телом школьницы обнаружили флакончики из-под жижи для вейпа
В Новосибирске бездыханное тело 17-летней школьницы обнаружили на полу в квартире, где она жила вместе с родителями, сообщает Telegram-канал SHOT.
Рядом с трупом подростка нашли три флакончика из-под жижи для вейпа.
Точная причина ее смерти будет установлена судмедэкспертами, однако, по предварительной версии – это отравление.
Отмечается, что девочка росла в полной семье, на учете в ПДН не состояла.
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Рядом с трупом подростка нашли три флакончика из-под жижи для вейпа.
Отмечается, что девочка росла в полной семье, на учете в ПДН не состояла.
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Евгения Парфентьева