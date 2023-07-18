В Новосибирске двух подростков подозревают в покушении на убийство одноклассника

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В Новосибирской области произошел громкий инцидент с участием трех подростков. Об этом пишет РИА Новости.
Ночью 29 июня молодые люди заманили ровесника к реке Иня возле населенного пункта Плотниково. Они брызнули ему в лицо перцовым баллончиком, избили и несколько раз порезали ножом.
На подростка, истекающего кровью, наткнулся местный рыбак. Врачам чудом удалось спасти жизнь жертве жестокого нападения. Когда пятнадцатилетний мальчик пришел в себя, он долго отказывался называть имена насильников.
В настоящее время подозреваемые задержаны, однако местные жители опасаются повторения нападений. Дело в том, что задержанные подростки из благополучных семей, а мать одного из них при этом трудится в судебной системе.
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На подростка, истекающего кровью, наткнулся местный рыбак. Врачам чудом удалось спасти жизнь жертве жестокого нападения. Когда пятнадцатилетний мальчик пришел в себя, он долго отказывался называть имена насильников.
«Его мать работает в том суде. А бабушка ранее возглавляла сельсовет. И хотя уже давно на пенсии, у нее много влиятельных знакомых. Не исключено, что они вмешались в ситуацию», — цитирует агентство слова местной жительницы Натальи.
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Диана Аванесян