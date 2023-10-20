В Новосибирске экстренно сел с одним двигателем самолёт S7 cо 165 пассажирами

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Направлявшийся из Москвы в Томск самолёт Boeing 737-800 авиакомпании S7 был вынужден совершить экстренную посадку в Новосибирске из-за «отказа одной силовой установки». На борту при этом находилось 165 пассажиров, но никто, к счастью не пострадал. Об этом сообщила в своём Telegram Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось, что Superjet авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Самолет выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Самару. При заходе на посадку в самарском аэропорту Курумоч пилоты заметили, что у них заклинили подкрылки. Об этом экипаж экстренно доложил диспетчеру.В аэропорт были срочно вызваны все возможные экстренные службы, однако, пилотам удалось успешно посадить борт. Все 86 человек, находившихся на борту, остались целы и невредимы. Сам самолет также не получил никаких повреждений.
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