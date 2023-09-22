В Новосибирске ФСБ задержала высокопоставленных борцов с коррупцией из МВД

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В Новосибирске в рамках дела о сети нелегальных казино задержаны высокопоставленные сотрудники МВД. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Сотрудников МВД подозревают в покровительстве игорному бизнесу. По информации «Комсомольской правды», мера пресечения для фигурантов будет избрана 22 сентября.
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