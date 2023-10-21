В Новосибирске ищут мальчика, который ушёл из дома без верхней одежды

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В Новосибирске ведутся поиски 10-летнего мальчика, который вышел на улицу в одной футболке и пропал.
Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Новосибирской области. ЧП случилось в Первомайском районе города. По информации волонтеров, ребенок вышел из дома и пропал.
В городе установилась холодная погода, а школьник был одет в легкую одежду. На нём была синяя футболка, черные шорты и сине-белые кроссовки. Мальчик худощавого телосложения, с голубыми глазами и светлыми волосами.
Ранее сообщалось, что двое пропавших в подмосковной деревне Мисайлово мальчиков — 11-летний Владимир и 13-летний Артем — найдены живыми. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что мальчики пришли к своей подружке, которая живет в Кузьминках. С этой девочкой ребята дружили раньше, однако перестали общаться около шести месяцев назад. Отмечаются, что мальчики не рассказывают, где провели эту ночь.
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В городе установилась холодная погода, а школьник был одет в легкую одежду. На нём была синяя футболка, черные шорты и сине-белые кроссовки. Мальчик худощавого телосложения, с голубыми глазами и светлыми волосами.
Сообщается, что мальчики пришли к своей подружке, которая живет в Кузьминках. С этой девочкой ребята дружили раньше, однако перестали общаться около шести месяцев назад. Отмечаются, что мальчики не рассказывают, где провели эту ночь.
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Мария Фирсова