В Новосибирске мать выставленного на продажу ребёнка заявила, что её взломали

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В Новосибирске мать ребёнка, выставленного на продажу, утверждает, что её взломали. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, женщина из-за случившегося скандала находится на грани нервного срыва.
Ранее на одном из сайтов с объявлениями появилось сообщение о продажи ребёнка в Новосибирске.
В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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Ранее на одном из сайтов с объявлениями появилось сообщение о продажи ребёнка в Новосибирске.
«Любит качели. Цена договорная», — говорилось в публикации, к которой была прикреплена фотография мальчика.
В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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Диана Аванесян