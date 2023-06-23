В Новосибирске мигрант выбросил 20-летнюю дочь с пятого этажа

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44-летнему гражданину Таджикистана продлили срок содержания в СИЗО
В Новосибирске суд продлил содержание в СИЗО мужчине, который напился и сбросил с балкона пятого этажа свою дочь. Об этом пишет RG.RU.
44-летний гражданин Таджикистана был задержан в мае. По информации издания, будучи пьяным он устроил дома скандал и выкинул с пятого этажа свою 20-летнюю дочь. Девушка выжила, но получила множество травм, в том числе у нее поврежден позвоночник.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По словам супруги обвиняемого, мужчина регулярно злоупотребляет алкоголем, после чего проявляет агрессию в отношении ее и детей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бывший замглавы Калманского района Виталий Манишин признался в убийствах пяти девушек. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
44-летний гражданин Таджикистана был задержан в мае. По информации издания, будучи пьяным он устроил дома скандал и выкинул с пятого этажа свою 20-летнюю дочь. Девушка выжила, но получила множество травм, в том числе у нее поврежден позвоночник.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бывший замглавы Калманского района Виталий Манишин признался в убийствах пяти девушек. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян