В Новосибирске мужчина надел на шею беременной сожительнице ошейник и избил

Фото: ГУ МВД РФ по МО
В Новосибирске мужчина издевался над беременной сожительницей в гараже.
Управление СК по региону сообщает, что ночью 20 сентября мужчина под действием алкоголя и наркотиков избивал беременную сожительницу. Женщина получала удары лопатой, топором, тапком и зонтом. Кроме этого сожитель надевал на её шею ошейник.
Пострадавшая попросила помощи у прохожего. Он вызвал полицию. Неадекватный мужчина угрожал топором и прибывшим на место полицейским.
В данный момент мужчину заключили под стражу.
Ранее жительница Башкирии обратилась в полицию и обвинила своего мужа-полицейского в избиении её до потери сознания из-за того, что она собиралась пойти в гости к подруге.
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Пострадавшая попросила помощи у прохожего. Он вызвал полицию. Неадекватный мужчина угрожал топором и прибывшим на место полицейским.
Ранее жительница Башкирии обратилась в полицию и обвинила своего мужа-полицейского в избиении её до потери сознания из-за того, что она собиралась пойти в гости к подруге.
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Мария Фирсова