В Новосибирске мужчина провалился в колодец и провёл в нём сутки

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В Новосибирске мужчина провалился в колодец и сломал спину.
«ЧП Инцидент Новосибирск» пишет, что в Новосибирске спасатели вызволили провалившегося в колодец местного жителя. Его обнаружил прохожий, услышавший крики из открытого колодца.
Оказалось, что в колодце пострадавший пробыл сутки со сломанной спиной. Мужчину госпитализировали. Информация о его состоянии не сообщается. После ЧП опасную зону огородили.
Ранее сообщалось, что российского актёра Павла Баршака госпитализировали с пробитой грудной клеткой и переломом ребер после драки. Уточняется, что около четырех утра в квартиру девушки, с которой находился Баршак, залез через балкон 25-летний Александр Табаков. Когда драка была окончена, он покинул квартиру также через балкон.
Спустя несколько часов артист обратился к медикам и был госпитализирован.
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Оказалось, что в колодце пострадавший пробыл сутки со сломанной спиной. Мужчину госпитализировали. Информация о его состоянии не сообщается. После ЧП опасную зону огородили.
Спустя несколько часов артист обратился к медикам и был госпитализирован.
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Мария Фирсова