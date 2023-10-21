В Новосибирске перед концертом напали на пианиста Стельмаха

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На пианиста Дениса Стельмаха напал хулиган во время гастролей музыканта в Новосибирске.
Денис Стельмах рассказал, что накануне поздно ночью возвращался в отель. Неожиданно к нему подошел неизвестный в сопровождении своей дамы. Мужчина попросил закурить. Услышав отказ, ударил музыканта. Пианист от удара в челюсть упал, а его обидчик и его спутница ушли. Чуть позже Стельмах отыграл концерт, несмотря на боль в области щеки.
Стельмах уточняет, что из-за инцидента не расстроился.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске ищут мальчика, который ушёл из дома без верхней одежды.
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«Щека опухшая, но в целом все хорошо. Я просто никогда не получал по лицу за 28 лет», - рассказал музыкант «Подъему».
Ранее сообщалось, что в Новосибирске ищут мальчика, который ушёл из дома без верхней одежды.
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Мария Фирсова