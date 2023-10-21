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В Новосибирске перед концертом напали на пианиста Стельмаха

21 октября 2023, 15:28
Фото: istockphoto/leolintang

Фото: istockphoto/leolintang

На пианиста Дениса Стельмаха напал хулиган во время гастролей музыканта в Новосибирске.
Денис Стельмах рассказал, что накануне поздно ночью возвращался в отель. Неожиданно к нему подошел неизвестный в сопровождении своей дамы. Мужчина попросил закурить. Услышав отказ, ударил музыканта. Пианист от удара в челюсть упал, а его обидчик и его спутница ушли. Чуть позже Стельмах отыграл концерт, несмотря на боль в области щеки.
«Щека опухшая, но в целом все хорошо. Я просто никогда не получал по лицу за 28 лет», - рассказал музыкант «Подъему».

Стельмах уточняет, что из-за инцидента не расстроился.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске ищут мальчика, который ушёл из дома без верхней одежды.

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#чп
#полиция
#музыкант
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В Молдавии в аварии с прокурорской машиной погибла семья из четырех человек
21 октября 2023, 15:52

Фото: iStock/Soumen Hazra

Прокурор управлял машиной, которая стала причиной гибели четырех человек.
Генпрокуратура Молдавии подтверждает, что за рулем автомобиля, который стал причиной ДТП, в котором погибли четыре человека, находился районный прокурор.
 
Поздним вечером в пятницу на трассе R1 Унгены – Кишинев Skoda Fabia врезалась в телегу недалеко от села Бахмут Каларашского района. Погибли четыре человека, в том числе 3-месячный ребенок. Все были членами одной семьи и находились в телеге. Ещё двое человек с серьезными травмами госпитализированы. Проверка водителя на алкотестере дала отрицательный результат.
 
«Так как установлено, что за рулем автомобиля, попавшего в ДТП, находился прокурор Унгенского района, уголовное дело возбуждено исполняющим обязанности генерального прокурора», –сказано в заявления на официальном сайте Генпрокуратуры Молдавии.
Водителя задержали, в отношении него применят меру пресечения в виде заключения под стражу. На данном этапе расследования он пользуется презумпцией невиновности.

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#дтп
#авария
#прокуратура
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Из магазина Никиты Ефремова изъяли 5000 пар обуви
21 октября 2023, 15:09

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

Мужчина написал заявление на магазин Ефремова по просьбе блогеров.
Baza пишет, что Владимир Ижмуков с коллегой по потребительскому надзору пришёл в магазин Никиты Ефремова после того, как узнали, что на точку поступает много жалоб об отсутствии маркировки и документов. Владимир пришёл в магазин в качестве покупателя, попросил примерить кроссовки и убедился, что отсутствует необходимая маркировка.
 
«Попросили маркировку и лицензионное соглашение от первообладателей «Адидас» и «Найк». Нам ни одного документа не предоставили, сказали, что приедет юрист — и он всё покажет. Приехал юрист, никаких доков не показал, начал грубить, мол, вы кто такие, я не буду с вами говорить», — говорит Владимир.
Покупатели вызвали полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли товар. Владелец магазина Никита Ефремов заявил, что магазины в Санкт-Петербурге и Москве закрыты по техническим причинам.

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#обувь
#москва
#полиция
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В Новосибирске ищут мальчика, который ушёл из дома без верхней одежды
21 октября 2023, 15:02

Фото: iStock/Sinicakover

В Новосибирске ведутся поиски 10-летнего мальчика, который вышел на улицу в одной футболке и пропал.
Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Новосибирской области. ЧП случилось в Первомайском районе города. По информации волонтеров, ребенок вышел из дома и пропал. 

В городе установилась холодная погода, а школьник был одет в легкую одежду. На нём была синяя футболка, черные шорты и сине-белые кроссовки. Мальчик худощавого телосложения, с голубыми глазами и светлыми волосами.

Ранее сообщалось, что двое пропавших в подмосковной деревне Мисайлово мальчиков — 11-летний Владимир и 13-летний Артем — найдены живыми. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Сообщается, что мальчики пришли к своей подружке, которая живет в Кузьминках. С этой девочкой ребята дружили раньше, однако перестали общаться около шести месяцев назад. Отмечаются, что мальчики не рассказывают, где провели эту ночь.

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#полиция
#школьник
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Житель Москвы написал заявление в полицию на магазин кроссовок Никиты Ефремова
21 октября 2023, 14:28

Фото: iStock/Dzurag

30-летний житель Москвы Владимир написал заявление в полицию на магазин кроссовок бизнесмена Никиты Ефремова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Как утверждает Владимир, в магазине продаются кроссовки ненадлежащего качества без необходимых документов, а также маркировки «Честный знак». Сообщается, что поступившая полицейским информация была передана в Тверской ОВД.

Сам бизнесмен Ефремов отрицает, что у него в магазине есть паленый товар.

Ранее сообщалось, что полиция провела обыск в магазине кроссовок Никиты Ефремова после скандального разоблачения на YouTube. Флагманский магазин кроссовок, который находится в центре Москвы, закрыт с вечера пятницы, 20 октября. 

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Полиция провела обыск в магазине кроссовок Ефремова после разоблачения
21 октября 2023, 14:21

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Полиция провела обыск в магазине кроссовок Никиты Ефремова после скандального разоблачения на YouTube. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что флагманский магазин кроссовок, который находится в центре Москвы, закрыт с вечера пятницы, 20 октября. В этот же день со служебного входа в магазин зашли сотрудники полиции.

Из магазина полицейские изъяли товар, который может быть контрафактом. Отмечается, что проверка сотрудниками правоохранительных органов была произведена из-за скандального разоблачения, в котором Никиту Ефремова обвинили в продаже некачественных кроссовок и использовании оригинальных моделей кроссовок исключительно на витринах.

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#сотрудники
#фсин
#девочка
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Двоих пропавших в Подмосковье мальчиков нашли живыми
21 октября 2023, 13:55

Фото: iStock/Sinicakover

Двое пропавших в подмосковной деревне Мисайлово мальчиков — 11-летний Владимир и 13-летний Артем — найдены живыми. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что мальчики пришли к своей подружке, которая живет в Кузьминках. С этой девочкой ребята дружили раньше, однако перестали общаться около шести месяцев назад.

Отмечаются, что мальчики не рассказывают, где провели эту ночь. 

Напомним, 11-летний Владимир и 13-летний Артем из подмосковной деревни Мисайлово пропали 20 октября. По предварительной причине, мальчики могли совершить побег из дома, чтобы избежать ссоры с родителями из-за полученной двойки и потерянного телефона.

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#фсин
#девочка
#мальчик
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Инструктор спецназа ФСИН попался на контрабанде запрещённых веществ в Сыктывкаре
21 октября 2023, 13:47

Фото: iStock/vladans

37-летний инструктор спецназа ФСИН по единоборствам Иван Д. попался на контрабанде запрещённых веществ в Сыктывкаре. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что капитан внутренней службы заказал 33 грамма тестостерона и 27 граммов станозолола, который является сильнодействующим веществом, запрещенным в спорте. Заказ был собран в Алматы и отправлен в РФ транспортной компанией.

В отношении Ивана возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих веществ. Ему грозит до 7 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета проверят нескольких подростков из РФ и ближнего зарубежья, которые нападали на прохожих в Санкт-Петербурге. 

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#сотрудники
#девочка
#рф
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Следователи проверят нападавших на прохожих в Петербурге подростков
СК проверяет подростков, которые нападали на прохожих в Петербурге
21 октября 2023, 13:08

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники Следственного комитета проверят нескольких подростков из РФ и ближнего зарубежья, которые нападали на прохожих в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.
Во время допроса главарь банды 18-летний Турал Магомедов сообщил, что нигде не учится и работает на складе. Свое поведение и совершенные преступления злоумышленник объяснил желанием привлечь внимание.

Ранее сообщалось, что в Петербурге орудует компания азербайджанцев, которые избивают прохожих и публикуют соответствующие видео в своих соцсетях. Своими жертвами они, как правило, выбирают людей славянской внешности.

Уточняется, что избиения происходят в разных местах города, однако чаще всего около метро и в торговых центрах. Всего фигурантами дела сейчас выступают восемь человек. Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу четверых фигурантов дела о нападениях на горожан. 

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16-летняя девочка скончалась в Павловском Посаде при неожиданных обстоятельствах
16-летняя девочка потеряла сознание и скончалась в Павловском Посаде
21 октября 2023, 12:19

Фото: iStock/gorodenkoff

16-летняя девочка неожиданно скончалась в подмосковном Павловском Посаде, находясь дома и слушая музыку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что у девушки не обнаружено признаков отравления или насильственной смерти. Ее физическое состояние резко ухудшилось, и она потеряла сознание.

Девушку госпитализировали, однако она не пришла в себя и умерла, находясь в больнице. Отмечается, что в ее кармане была найдена сигарета. Следственный комитет устанавливает причины и обстоятельства смерти.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьница умерла в муках после курения электронной сигареты. Трагедия случилась ночью в шестикомнатной квартире благополучной семьи в Электрогорске.

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