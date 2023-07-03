В Новосибирске подростка избили и изрезали ножами до комы

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В Новосибирской области двое подростков в селе Плотниково в ночь на 29 июня попытались убить ровесника. Об этом пишет «Вести Новосибирск».
Избитого мальчика спасли очевидцы, направляющиеся на электричку. У подростка пробит череп, сломана рука и изрезано лицо. Ему были нанесены больше десяти ножевых ранений и несколько ударов камнем по голове.
После избиения ребенок впал в кому и находился в реанимации. 1 июня школьник пришел в себя.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. В настоящее время они задержаны.
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Диана Аванесян