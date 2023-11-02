В Новосибирске произошло массовая авария с участием 15 автомобилей

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В Октябрьском районе Новосибирска в ДТП попали 15 автомобилей.
Об этом сообщает 2 ноября региональное издание «РБК Новосибирск», ссылаясь на ГИБДД.
Массовое ДТП с участием 15 машин произошло рядом с домом № 3 на Холмском проезде. Представители Госавтоинспекции по Новосибирской области сообщают, что в аварии никто не пострадал.
ДТП с участием трёх автомобилей произошло в московском районе Капотня. По предварительной информации, в результате аварии пострадали четыре человека. Отмечается, что трое из них ехали в скорой помощи.
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Массовое ДТП с участием 15 машин произошло рядом с домом № 3 на Холмском проезде. Представители Госавтоинспекции по Новосибирской области сообщают, что в аварии никто не пострадал.
«ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших. На месте происшествия работают наряды ДПС, устанавливают все обстоятельства», — рассказали правоохранители.Ранее на юго-востоке Москвы машина скорой помощи столкнулась с двумя легковыми автомобилями, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости.
ДТП с участием трёх автомобилей произошло в московском районе Капотня. По предварительной информации, в результате аварии пострадали четыре человека. Отмечается, что трое из них ехали в скорой помощи.
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Мария Фирсова