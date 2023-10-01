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В Новосибирске школьник чуть не сгорел из-за зарядки для телефона

01 октября 2023, 13:05
Фото: istockphoto/Rawpixel

Фото: istockphoto/Rawpixel

9-летний мальчик получил сильные ожоги из-за зарядного устройства для телефона, которое внезапно загорелось.
ЧП случилось в Кочковском районе, сообщает Telegram-канал МЧС Новосибирской области.

Ребёнок заряжал телефон около кровати, когда зарядка внезапно вспыхнула. Огонь перекинулся на матрас, где спал школьник.


У мальчика диагностированы ожоги кисти и туловища 1-2 степени.

Ранее физик Мария Семенова рассказала об опасности оставления зарядного устройства в розетке. Прежде всего необходимо подумать о правилах пожарной безопасности. Любые приборы без предохранителя, которые в данный момент не используются, должны быть отсоединены от электрической сети. Оставлять зарядное устройство в розетке опасно. Человек не может знать все проводки в квартире, где может произойти короткое замыкание, которое может ударить током или привести у возгоранию.

Кроме того, зарядное устройство, оставленное в розетке, портится. Оно будет все хуже и дольше заряжать телефон и в конце концов придется покупать новое. К тому же, продолжает идти электрический процесс и счетчик будет крутиться независимо от того, подключен телефон к зарядке или нет. Конечно, не в таких объемах, как во время процесса заряжания, но электроэнергия все равно будет расходоваться. Причем абсолютно впустую.

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#школьник
#телефон
#телефоны
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В Челябинской области задержали мужчину за сбор конопли
01 октября 2023, 12:35

Фото: iStock/simpson

В Копейске участковый задержал местного жителя, который собирал коноплю в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Отмечается, что у мужчины было изъято порядка 50 граммов наркосодержащего растительного сырья. Злоумышленником оказался неработающий, ранее судимый 20-летний местный житель. Собранный урожай он хотел использовать для себя.

По факту преступления против мужчины возбуждено уголовное дело. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве задержан артист ансамбля российской армии им. Александрова за выращивание марихуаны. Было обнаружено четыре куста запрещенного растения.

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#мужчины
#артист
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Саперы обезвредили несколько подозрительных коробок у здания МВД Турции в Анкаре
01 октября 2023, 11:31

Фото: РИА Новости

Саперы обезвредили несколько подозрительных коробок у здания МВД Турции в Анкаре после совершенного теракта. Об этом сообщает телеканал AHaber.
В прямом эфире была показана работа саперов, которые осматривали машину, ранее использовавшуюся боевиками. Саперы достали несколько коробок с неизвестным содержимым и ликвидировали их.

Напомним, взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. На место происшествия прибыли сотрудники президентской охраны.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. Из-за перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Инцидент произошел в 09.30 (совпадает с мск).

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#мвд
#работа
#взрыв
#инцидент
#происшествия
#сотрудники
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В Ялте неизвестный мужчина забил битой семейную пару из Украины
01 октября 2023, 11:02

Фото: istock / Soumen Hazra

Мужчина пришёл к супругам домой, забил их битой и сбежал.
Baza пишет, что убийство произошло утром 29 сентября на Горной улице. Неизвестный зашёл в дом, где жила семейная пара из Днепропетровской области: 66-летний мужчина и 58-летняя женщина.
 
Убийца даже не стал разговаривать, а сразу начал избивать мужа и жену битой. Убив супругов, мужчина оставил тела на цокольном этаже дома и сбежал. Известно, что убийца обыскал дом. Внутри здания полицейские нашли разбросанные вещи и порванные документы.
 
На следующий день после убийства тревогу поднял один из знакомых семьи. Он начал беспокоиться, что супруги не выходят на связь, и обратился к правоохранителям.
 
Из-за чего возник конфликт, и кто является убийцей, пока неясно.  По предварительной версии, им может быть местный наёмный работник по имени Руслан. Его ищут.

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#убийство
#чп
#украина
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Мужчина попытался заживо сжечь любовницу в дачном доме в Ленобласти
01 октября 2023, 10:51

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Ленинградской области мужчина поссорился с возлюбленной и попытался ее сжечь вместе с дачей. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Отмечается, что инцидент произошел в СНТ «Березка». 57-летний мужчина распивал алкогольные напитки вместе со своей 55-летней сожительницей в момент, когда между ними произошла ссора.

Сообщается, что в ходе перепалки мужчина закрыл снаружи входную дверь дома и поджег его. Однако местные жители задержали злоумышленника и предотвратили пожар. Женщина не пострадала.

Напомним, ранее Неизвестный зашёл в дом, где жила семейная пара из Днепропетровской области: 66-летний мужчина и 58-летняя женщина. Убийца даже не стал разговаривать, а сразу начал избивать мужа и жену битой.

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#пожар
#женщина
#снт
#напитки
#жители
#инцидент
#мужчина
#дома
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В Уфе мигранты избили сотрудников скорой помощи
01 октября 2023, 10:45

Фото: ГУ МВД РФ по МО

Массовая драка мигрантов и сотрудников скорой помощи случилась в центре Уфы.
Пресс-служба МВД Башкирии сообщает, что драка в Ленинском районе рядом со станцией скорой помощи началась во время конфликта из-за денежного долга.
 
Две компании повздорили в кафе на улице Аксакова. А потом отправились на улицу выяснять отношения. Несколько сотрудников станции скорой помощи принялись разнимать их, но в итоге сами оказались избитыми.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что конфликт в дагестанском селе Леваши, который перерос в перестрелку с двумя погибшими, изначально начался между двумя молодыми людьми. Затем к конфликту подключились родственники с обеих сторон, и в итоге в схватке участвовало более 25 человек. 

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В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек

#драка
#полиция
#чп
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Стали известны подробности взрыва в Анкаре
Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары с двумя нападавшими
01 октября 2023, 10:25

Фото: iStock/RamonCast

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован.
Сообщается, что из-за перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Инцидент произошел в 09.30 (совпадает с мск).

Напомним, взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. На место прибыли сотрудники президентской охраны.

Ранее сообщалось о том, что в Ивано-Франковской области Украины произошёл взрыв на нефтяном объекте. В результате происшествия разлилась нефть и вспыхнул пожар. Огонь распространился на рядом стоящий частный дом. В результате пожара пострадали три человека.

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Педофил надругался над 7-летним мальчиком в барбершопе в Петербурге

В Ивано-Франковской области Украины прогремел взрыв на нефтепроводе

#мвд
#взрыв
#инцидент
#сотрудники
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В Анкаре произошёл взрыв рядом со зданием МВД
01 октября 2023, 10:14

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары.
На место прибыли сотрудники президентской охраны, сообщает телеканал CNN Turk.
 
«В районе Кызылай в центре Анкары раздался взрыв. Дороги вокруг были закрыты для движения», - сказано в сообщении телеканала.
По данным СМИ, во время взрыва ранило одного человека. Причины происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном властям Украины городе Запорожье раздалась серия взрывов. Перед этим в находящихся под контролем Киева районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога. До этого взрывы и объявление воздушной тревоги были зафиксированы в Киеве, Одессе и Харькове. Воздушную тревогу при этом объявляли в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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#турция
#взрыв
#чп
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Педофил надругался над 7-летним мальчиком в барбершопе в Петербурге
01 октября 2023, 10:12

Фото: iStock/mactrunk

В Санкт-Петербурге мужчина совратил семилетнего мальчика в помещении барбершопа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что мать малыша обратилась в правоохранительные органы и сообщила об инциденте, который произошел на улице Федора Абрамова. Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 20-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее сообщалось о том, что 46-летняя педагог-психолог во время уборки в своей московской квартире в Академическом районе вытащила из ящика два компакт-диска. На одном из них были записаны видео того, как её бывший муж насиловал 10-летнего мальчика, на другом была запись, как мужчина пытался целовать 14-летнего подростка.

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#маньяк
#изнасилование
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В Екатеринбурге подростки жестоко избили мужчину
01 октября 2023, 09:26

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Екатеринбуржцы стали свидетелями драки в микрорайоне Вторчермета, мужчину госпитализировали.
Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» сообщает, что драка случилась рядом с домом на Селькоровской улице. Очевидцы считают, что в драке участвовало около 10 человек. Группа подростков накинулась на мужчину возле круглосуточного магазина.
 
«Не знаю, из-за чего был конфликт. В какой-то момент толпа (и парни, и девушки) начала пинать мужчину. Мы крикнули, они разбежались, но мужчина уже лежал. Я вызывала полицию, скорую. Приехала реанимация, забрала его», — рассказывает очевидица ЧП,
Портал «Е1» пишет, что в УМВД Екатеринбурга рассказали, что на место драки выезжал полицейский наряд, но участников конфликта не нашли, с заявлениями о телесных повреждениях в полицию не обращались.

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