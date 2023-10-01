В Новосибирске школьник чуть не сгорел из-за зарядки для телефона

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9-летний мальчик получил сильные ожоги из-за зарядного устройства для телефона, которое внезапно загорелось.
ЧП случилось в Кочковском районе, сообщает Telegram-канал МЧС Новосибирской области.
Ребёнок заряжал телефон около кровати, когда зарядка внезапно вспыхнула. Огонь перекинулся на матрас, где спал школьник.
У мальчика диагностированы ожоги кисти и туловища 1-2 степени.
Ранее физик Мария Семенова рассказала об опасности оставления зарядного устройства в розетке. Прежде всего необходимо подумать о правилах пожарной безопасности. Любые приборы без предохранителя, которые в данный момент не используются, должны быть отсоединены от электрической сети. Оставлять зарядное устройство в розетке опасно. Человек не может знать все проводки в квартире, где может произойти короткое замыкание, которое может ударить током или привести у возгоранию.
Кроме того, зарядное устройство, оставленное в розетке, портится. Оно будет все хуже и дольше заряжать телефон и в конце концов придется покупать новое. К тому же, продолжает идти электрический процесс и счетчик будет крутиться независимо от того, подключен телефон к зарядке или нет. Конечно, не в таких объемах, как во время процесса заряжания, но электроэнергия все равно будет расходоваться. Причем абсолютно впустую.
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Ребёнок заряжал телефон около кровати, когда зарядка внезапно вспыхнула. Огонь перекинулся на матрас, где спал школьник.
Ранее физик Мария Семенова рассказала об опасности оставления зарядного устройства в розетке. Прежде всего необходимо подумать о правилах пожарной безопасности. Любые приборы без предохранителя, которые в данный момент не используются, должны быть отсоединены от электрической сети. Оставлять зарядное устройство в розетке опасно. Человек не может знать все проводки в квартире, где может произойти короткое замыкание, которое может ударить током или привести у возгоранию.
Кроме того, зарядное устройство, оставленное в розетке, портится. Оно будет все хуже и дольше заряжать телефон и в конце концов придется покупать новое. К тому же, продолжает идти электрический процесс и счетчик будет крутиться независимо от того, подключен телефон к зарядке или нет. Конечно, не в таких объемах, как во время процесса заряжания, но электроэнергия все равно будет расходоваться. Причем абсолютно впустую.
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Мария Фирсова