В Новосибирске скончался подросток, который упал с 26 этажа во время строительных работ

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В Новосибирске умер ещё один подросток, упавший со строящейся многоэтажки. Неделю назад умер его 15-летний брат.
«Вести-Новосибирск» сообщают, что 15 июля парни сорвались с высоты на стройке, где работали с отцом-промышленным альпинистом. Младший скончался на месте, а старшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Врачи боролись за жизнь подростка, но не смогли его спасти.
Наниматель отца юношей утверждает, что он предупреждал о том, что несовершеннолетних на строящийся объект допускать нельзя.
СМИ утверждали, что подростки находились на уровне 12 этажа, другие источники писали, что они сорвались с 26 этажа.
Парни заделывали швы, когда на них рухнули кирпичи с 28 этажа, из-за чего оборвались тросы.
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Наниматель отца юношей утверждает, что он предупреждал о том, что несовершеннолетних на строящийся объект допускать нельзя.
Парни заделывали швы, когда на них рухнули кирпичи с 28 этажа, из-за чего оборвались тросы.
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Мария Фирсова