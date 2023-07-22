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В Новосибирске скончался подросток, который упал с 26 этажа во время строительных работ

22 июля 2023, 13:53

Фото:istockphoto/gorodenkoff

В Новосибирске умер ещё один подросток, упавший со строящейся многоэтажки. Неделю назад умер его 15-летний брат.
«Вести-Новосибирск» сообщают, что 15 июля парни сорвались с высоты на стройке, где работали с отцом-промышленным альпинистом. Младший скончался на месте, а старшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Врачи боролись за жизнь подростка, но не смогли его спасти.

Наниматель отца юношей утверждает, что он предупреждал о том, что несовершеннолетних на строящийся объект допускать нельзя.

СМИ утверждали, что подростки находились на уровне 12 этажа, другие источники писали, что они сорвались с 26 этажа.

Парни заделывали швы, когда на них рухнули кирпичи с 28 этажа, из-за чего оборвались тросы.

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#стройка
#подростки
#ЧП
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СК завел уголовное дело из-за стрельбы по полицейским под Истрой
22 июля 2023, 13:52

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в поселке «Шервуд» под Истрой, где забаррикадировавшийся в коттедже мужчина угрожал участковому и стрелял в правоохранителей из окон. Об этом сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.
Напомним, ранее в элитный подмосковный посёлок «Шервуд» проник вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете. Разбитое окно в коттедже охрана заметила примерно в 8 утра. Охранники решили проверить территорию. Из комнаты вышел неизвестный с ружьём. Сотрудники охраны спрятались и вызвали правоохранителей. Полиция и силовики решили штурмовать дом. По предварительным данным, внутри находится заложник.

Отмечается, что мужчина находится в неадекватном состоянии. По словам злоумышленника, проникнуть в дом ему приказал Бог.

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#Истра
#ЧП
#СК РФ
#уголовное дело
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4-летний сын Тодоренко и Топалова разбил голову на отдыхе
22 июля 2023, 13:03

Фото: istockphoto/gyro

4-летний сын телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова Майкл госпитализирован на отдыхе в Турции.
Регина Тодоренко в социальной сети рассказала о случившемся. По её словам, ребёнок разбил голову, когда хотел облокотиться на мягкий пуф, но какой-то мальчик выдернул резко пуф из-под Майкла.
 
Ребёнок ударился затылком о скос ступеньки. Скорая отвезла мальчика в госпиталь. Рана оказалась серьезной: потребовалось наложение шов.
 
Регина Тодоренко сказала, что чувствует вину за случившееся и считает себя плохой матерью.

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#Тодоренко
#Топалов
#дети
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В США поезд с опасными химикатами сошел с рельсов
В США поезд из 25 вагонов сошел с рельсов
22 июля 2023, 12:40

Фото: iStock/Michael Ovseychik

Поезд из 25 вагонов, в одном из которых содержался растворитель для краски, сошел с рельсов возле города Гавр в США. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Сообщается, что находящийся в одном из вагонов опасный химикат — растворитель для краски не пролился.

Причины происшествия выясняются. Информации о жертвах не поступало.

Напомним, ранее товарный поезд с силиконовыми гранулами сошел с рельсов на юго-востоке Пенсильвании в США. Сотрудники экстренных служб расследуют обстоятельства происшествия. Отмечается, что сошедший с рельсов товарный поезд принадлежит компании Norfolk Southern. Жители и сотрудники предприятий, находящиеся рядом с местом происшествия, были эвакуированы.
 
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#поезд.США
#химикаты
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В элитный подмосковный посёлок «Шервуд» проник вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете
22 июля 2023, 12:28

Фото: iStock/blinow61

Неизвестный проник в особняк в элитном подмосковном посёлке «Шервуд».
По информации Mash, разбитое окно в коттедже охрана заметила примерно  в 8 утра. Он решили проверить территорию. Из комнаты вышел неизвестный с ружьём. Сотрудники охраны спрятались и вызвали правоохранителей. Полиция и силовики решили штурмовать дом. По предварительным данным, внутри находится заложник.
 
Baza пишет, что мужчина кричит, что недавно вернулся с СВО. Он находится в неадекватном состоянии. По его словам, проникнуть в дом ему приказал Бог.

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#Подмосковье
#Шервуд
#полиция
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В Москве пенсионерка выбросила мошеннику из окна квартиры 1,5 млн рублей
22 июля 2023, 12:06

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Москве мошенники обманули 77-летнюю пенсионерку, убедив ее в том, что ей надо помочь полиции в поимке преступников, и похитили у нее 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале Прокуратуры Москвы.
Отмечается, что преступники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили пожилой женщине ложную информацию о том, что ей необходимо помочь в поимке опасных преступников. Для этого пенсионерке необходимо снять со счетов деньги и выбросить их из окна квартиры.

После этого пожилая женщина выбросила из окна сверток с денежной суммой в размере 1,5 миллиона рублей. Мошенник подобрал деньги у дома пенсионерки и скрылся. Их он перечислил на счета сообщников, а часть похищенной суммы получил в качестве вознаграждения.

Сообщается, что злоумышленника задержали сотрудники прокуратуры. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
 
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#мошенник
#кража
#пенсионерка
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В Москве тело жены автора хита «Рюмка водки на столе» Жеки обнаружили под окнами многоэтажки
22 июля 2023, 11:50

Фото:istockphoto/Soumen Hazra

Тело жены исполнителя и композитора Жеки (Евгений Григорьев) обнаружили под окнами московской многоэтажки на Бакунинской улице.
7-летняя женщина погибла до приезда скорой.
 
Хит «Рюмка водки на столе», который написал Григорьев, исполняет народный артист РФ Григорий Лепс. Сам Жека выступает с песнями своего авторства в жанре шансон.

Ранее сообщалось о скоропостижной смерти 40-летнего главы «ИКС Холдинга» Черепенникова. 

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушёл из жизни глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников», —сказано в пресс-релизе «ИКС Холдинга».
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#Жека
#Рюмка водки на столе
#Лепс
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ФСБ и МВД пресекли деятельность ячейки запрещенной в России «Таблиги Джамаат»*
22 июля 2023, 11:34

Фото: ЦОС ФСБ

ФСБ совместно с МВД по Москве пресекла преступную деятельность запрещенной в РФ «Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России).
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей ведомства.

Ранее ФСБ пресекла противоправную деятельность преступной группы россиян, подозреваемых в сборе и передаче ВСУ сведений в отношении объектов Минобороны РФ.

Следователи установили, что жители Московского региона, которые с позиций культовых сооружений проводили и распространяли вероучения экстремистской организации, подбирали и вовлекали в неё новых адептов.



Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности экстремистской организации». Сотрудники ФСБ и МВД задержали 9 участников экстремистской организации. Во время обысков были обнаружены экстремистская религиозная литература и другие предметы? средства связи и инструкции по выполнению заданий украинских кураторов. 

*организация запрещена в России

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#ФСБ
#МВД
#Москва
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У посольства Ирака в Дании прошла акция с сожжением Корана
22 июля 2023, 11:30

Фото: iStock/Quokka Family

Члены экстремистской группировки «Датские патриоты» подожгли копию Корана перед посольством Ирака в Копенгагене и осквернили государственный флаг Ирака. Трансляция с происходящим велась в социальных сетях.
На кадрах ролика видно, что сначала один из экстремистов поджег Коран, затем его сторонник истоптал флаг Ирака. Отмечается, что в этой акции, проводившейся напротив здания иракского посольства, принимали участие не более 5 человек.

Напомним, ранее в центре Стокгольма мусульмане провели демонстрацию против акций с сожжением Корана. Как сообщают сотрудники полиции, на площади Медборгарплатсен собралось от 1500 до 2000 человек. Шведская Исламская лига получила разрешение от властей на проведение демонстрации. Один из участников шествия сообщил, что цель этой демонстрации заключается в том, чтобы ее участники смогли выразить недовольство сжиганием Корана.


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#Коран
#Копенгаген
#мусульмане
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В Греции из-за аномальной жары умер доставщик еды
22 июля 2023, 11:19

Фото:istockphoto/Tomwang112

46-летний курьер скончался в греческом городе Халкида.
Афинское агентство новостей AMHA пишет, что это первый летальный случай, который вызвала аномальная жара.
 
Мужчина работал в таверне-гриле без трудового договора. Он доставлял еду в полуденные часы. При этом правительство ограничило работы доставок еды с 12:00 до 17:00.
 
Сообщается, что мужчина вернулся домой после работы и почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.
 
Точную причину смерти установят после вскрытия. Полиция подозревает владельца таверны в непреднамеренном убийстве. Мужчину арестовали, но потом по распоряжению прокурора отпустили.
 
В Греции установилась сильная жара из-за антициклона, прибывшего в Южную Европу из пустыни Сахары.

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#жара
#Греция
#курьер
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