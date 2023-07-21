В Новосибирске собаку-поводыря убило током на выходе из троллейбуса

Фото:istockphoto/Halfpoint
Собаку-поводыря убило током на ступеньках троллейбуса №24 в Новосибирске, когда она выходила с хозяйкой из общественного транспорта.
Telegram-канал «АСТ-54» сообщает, что после удара током собака потеряла сознание. Хозяйка оттащила её в сторону, а мужчины, которые стояли на остановке, отнесли животное в ветеринарную клинику. Но спасти поводыря не удалось.
В местном департаменте транспорта сказали, что перед выходом на линию троллейбус прошёл проверку и был исправен. Возможно, случилась импульсная токоутечка.
Хозяйке собаки будет выплачена компенсация.
Читайте также:
Подмосковные волонтёры запустили программу подготовки в семьях собак‑поводырей
В балашихинском центре подготовки выпустили 250 собак-поводырей
Депутат Нилов объяснил, какие собаки должны быть в наморднике на выгуле
В местном департаменте транспорта сказали, что перед выходом на линию троллейбус прошёл проверку и был исправен. Возможно, случилась импульсная токоутечка.
Читайте также:
Подмосковные волонтёры запустили программу подготовки в семьях собак‑поводырей
В балашихинском центре подготовки выпустили 250 собак-поводырей
Депутат Нилов объяснил, какие собаки должны быть в наморднике на выгуле
Мария Фирсова